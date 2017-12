Scheunenfeier in Dörpum : Die Geschichte von Jesus Geburt mal anders erleben

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Es duftete nach frischen Weihnachtsplätzchen und alkoholfreiem Punsch. Vorweihnachtlich geschmückt war die kleine Scheune in Dörpum. Tannenzweige und angezündete Kerzen auf den Tischen, nicht zuletzt der leuchtende Tannenbaum, zauberten eine familiäre Atmosphäre. Statt wie sonst im Gemeindehaus St. Nikolai, feierte die sozialraumorientierte Kinder- und Jugendhilfe Bredstedt ihre Weihnachtsfeier zum ersten Mal in der Scheune von Mitarbeiterin Wilma Voß in Dörpum. Die im Diakonischen Werk Husum betreuten Väter und Mütter kamen mit ihren Kindern.

„Das ist eine Premiere, fühlt euch alle wohl“, sagte Einrichtungsleiter Fabian Steffens zur Begrüßung. Er selbst betätigte sich als Grillmeister und sorgte für den Ausschank der Heißgetränke. Draußen entzündeten seine Kollegen ein Lagerfeuer, an dem in gemütlicher Runde Stockbrot gebacken wurde.

Höhepunkt war die von Pastorin Wiltraud Schuchardt gehaltene Andacht. Auch hier galt: Weihnachtsgeschichte einmal anders. Mitwirkende waren die Kinder sowie eine Mutter. Vorher nichts ahnend sahen sie sich überraschend in Rollen, wie Maria, König Herodes, Engel oder Hirten.

Die Seelsorgerin erzählte – losgelöst von der Bibel und vor allem kindgerecht –, was sich zur Geburtsstunde Jesu zutrug. Sie selbst hatte entsprechende Utensilien und Kostüme mitgebracht, die sie den Kindern in ihrer jeweiligen Rolle verpasste.

Die Schauspieltruppe war mit Elan und Freude bei der Sache – und das ungeprobt. Und selbst Heu und Stroh waren in der kleinen Krippe, in der eine Puppe als Jesukindlein lag.

„Das war schön, in die leuchtenden Kinderaugen zu sehen und die Weihnachtsgeschichte einmal ganz anders, so real, zu erleben“, so das Resümee der Gastgeberin. Seit fast zehn Jahren werde Weihnachten mit den Familien gefeiert, aber noch nie in dieser Form. Am Ende bekam jede Familie dank Sponsoring des Bredstedter Handels- und Gewerbevereins (HGV) einen Gutschein für einen Tannenbaum. An den leuchtenden Gesichtern war zu erkennen, wie gut das Geschenk ankam. Nach einem abschließenden Gebet entließ die Pastorin die Runde von etwa 20 Teilnehmern in den Abend.

Das Diakonische Werk führt seit 2002 als Träger und in Kooperation mit dem Kreis NF die sozialraumorientierte Kinder- und Jugendhilfe durch. Ziel der Arbeit ist es, eine ständige fachliche Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung zu erreichen.

Es werden Einzel- und Familienberatungen angeboten zur Förderung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit von Eltern, Sozialpädagogische Gruppenarbeit, Hilfe bei Krisen und Konflikten, flexible Hilfen über Tag mit Elternarbeit und Sicherstellung der Grundversorgung der Kinder, Aufbau von Netzwerken für Kinder, Jugendliche und Eltern, Verselbständigung von Jugendlichen durch unter Erhalt des Bezuges zur Familie, Unterstützung in Schule, Ausbildung und Beruf. Daneben wird fallunspezifisch und –übergreifend gearbeitet, beispielsweise beim Junge-Mütter-Projekt, Familientreff, Runde Tische oder Projekte zwischen Jugendhilfe und Schule.