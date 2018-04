Afrikanische Schweinepest : Die Gefahr aus dem Osten

Nordfrieslands Jäger wappnen sich für die drohende Afrikanische Schweinepest.

27. April 2018, 07:00 Uhr

„Die Kreisjägerschaft ist ein hochgeschätzter Partner des Kreises, wir arbeiten konstruktiv miteinander“, betonte Kreispräsident Heinz Maurus in seinem Grußwort bei der Jahresversammlung der Kreisjägerschaft Nordfriesland in der Koogshalle in den Reußenkögen. Mit Blick auf anstehende Änderungen im Jagdrecht sieht er personelle Herausforderungen auf den Kreis zukommen.

Wie andere Redner auch, ging er dabei auf die drohende Afrikanische Schweinepest ein. „Ich vermute, dass wir auch hier im Kreis nicht von der Afrikanischen Schweinepest verschont bleiben werden. Ein Zaun an der Grenze aber, wie von dänischer Seite geplant, wird nicht helfen“, betonte Maurus. Vielmehr müsse man sich gemeinsam mit den Dänen andere Schutzmaßnahmen überlegen.

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine für den Menschen ungefährliche Viruserkrankung. Sie befällt ausschließlich Haus- und Wildschweine und führt zu einer hohen Sterblichkeitsrate bei den Tieren. Noch hat das Virus nur Tiere in Osteuropa befallen. Allerdings ist die Gefahr groß, dass dies nicht so bleibt. „Ich rate den Jägern im Hinblick auf die ASP von Jagdausflügen in den Osten ab“, gab der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Südtondern, Wolfgang Stapelfeldt, den Waidmännern in diesem Zusammenhang zu bedenken. Zum Schutz der Nutztiere forderte er überdies, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen.

Im Anschluss informierte der Vorsitzende der Kreisjägerschaft Nordfriesland, Stephan Gülck, im Jahresbericht der rund 1700 Mitglieder zählenden Vereinigung über einige Neuerungen. So habe man sich mit der „Kitzrettung“ beschäftigt. Das Absuchen der Felder vor dem Mähen sei zu personalintensiv und stoße an Grenzen. Auch Warnton-Geräte seien nicht die beste Lösung. Als positiv habe sich das Überfliegen der Felder mit einer Drohne – ausgerüstet mit einer Wärmebildkamera – erwiesen. Allerdings kostet entsprechendes Gerät rund 4500 Euro. Zur Finanzierung wäre ein Zusammenschluss von Landwirten, Jägern, Feuerwehren und Gemeinden sinnvoll, riet er. Abgesehen von Muttertieren darf Schwarzwild seit Mitte März ganzjährig geschossen werden.

Geehrt wurden verdiente KJV-Mitglieder: Kay Diedrichsen, Anna Jessen, Ferdinand Frenzer, Willi Klang und Manfred Uekermann. Der langjährige KJV-Vorsitzende Jochen Muxfeldt wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.