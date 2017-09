St. Peter-Ording : Die ersten Pfähle stehen wieder

vergrößern 1 von 1 Foto: Boris Pfau 1 von 1

Nachdem durch Sturmtief „Sebastian“ in St. Peter-Ording der Steg zur Strandbar schwer beschädigt wurde, sind die Aufbauarbeiten in vollem Gange. Die Mitarbeiter des Bauhofs der Tourismus-Zentrale haben bislang mehr als ein Dutzend neue Pfähle eingespült. Voraussetzung dafür war, dass die Sandbank bei Ebbe wieder trocken lag. Die Restarbeiten sollen dann in dieser Woche von einer Firma übernommen werden, damit das beliebte Pfahlbaurestaurant im Meer spätestens Anfang Oktober seine Türen wieder öffnen kann.