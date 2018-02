Störche : Die ersten Frühlingsboten sind da

Die ersten Störche sind aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt.

von shz.de

21. Februar 2018, 21:00 Uhr

Die Störche melden sich in diesem Jahr außergewöhnlich früh aus ihren Winterquartieren zurück. Das teilte Storchenexperte Jörg Heyna mit.

Ende Januar landete der erste Storch in Eggebek. Eine Störchin (beringt), die vor mehreren Wochen in Spanien gesichtet wurde, erschien in Havetoft. In den Nestern in Winnert, Börm und in Hollingstedt tauchten weitere Einzelstörche auf. Sie warten nun auf ihre Partner. Storchenpaare nahmen in Erfde, Rantrum, Seeth und Bergenhusen (2) ihre angestammten Horste ein. „Diese Störche haben wohl in Spanien und Frankreich überwintert, daher die frühe Ankunft. Die ,Ostzieher’, die in der Tschad-Region überwintern, erwarten wir ab Mitte März“, so Jörg Heyna. Die „Westzieher“, die kaum noch über Gibraltar hinaus nach Afrika ziehen, überwintern hauptsächlich in Südspanien und haben dadurch eine kürzere Gefahrenstrecke zurückzulegen. Sie brüten früher, der Bruterfolg ist höher, und sie können im Schnitt zwei Jahre länger Junge aufziehen. Zwei der mit Sendern ausgerüsteten Störche (Michael aus Bargen und Arthur aus dem Kreis Steinburg) sind unterwegs Richtung Norden. Ronja, (Madrid), Gustav und Lilliy (Tansania) sind noch nicht aufgebrochen. Der Zug der „besendeten“ Störche ist im Internet zu verfolgen: www.nabu.de/ Störche auf Reisen.