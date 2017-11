Deichsanierung & Hotelbau : Die Erben des Husumer Dockkoogs

vergrößern 1 von 1 Foto: Bandixen 1 von 1

von Birger Bahlo, Friederike Reußner

erstellt am 03.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Vermeintlich verschollene Landbesitzer in Israel, gerichtliche Schreiben, die nie ankommen und eine Erbengemeinschaft, die sich nicht grün ist: Wer glaubt, die spannenden Themen am Dockkoog beträfen nur die Fragen, wann ein neues Hotel gebaut wird und in welchem Jahr das Land den Deich dort wirklich verstärkt, irrt: Hochinteressant ist allein ein Blick auf die dortigen Besitzverhältnisse (siehe Grafik). Ihretwegen könnten sämtliche Zeitpläne für die Neugestaltung des Geländes ganz schnell Makulatur sein.

Pläne, wann der Dockkoog neu gestaltet werden kann, werden derzeit sowohl von der Politik als auch vom Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN) geschmiedet. Husums Politik möchte, dass dort bis zum Frühjahr 2023 alles fertig ist und auch ein neues Hotel steht. Der LKN plant derzeit, den Deich 2024/2025 zu verstärken. Sowohl das Land als auch die Stadt Husum brauchen aber, um Hotel- und Deichbau umsetzen zu können, Flächen, die ihnen nicht gehören. Das Problem: Der allergrößte Teil des Landes gehört einer Erbengemeinschaft – und zwei dieser Erben kann das Amtsgericht Husum seit Jahren nicht erreichen.



Die Historie





Aber von Anfang an: 1970 kaufte eine Berliner Investorengruppe eben jenes Land, um darauf mehrere Hausgruppen auf Warften zu bauen. Doch daraus wurde nie etwas, jahrelang ist die Umsetzung dieser Pläne aus verschiedensten Gründen immer wieder gescheitert. Auf dem Gelände, das für die Berliner mehr oder minder wertlos geworden war, tat sich danach nichts mehr. Die Jahre vergingen, nun gehört das Land den Erben der Investoren von damals. Die knapp 35.000 Quadratmeter teilen sich also sechs Menschen, die jeweils einen Anteil von 1/8 bis 1/4 der Fläche besitzen. Die Namen dieser sechs Erben sind der Redaktion bekannt.



Verschollene Erben in Israel?





Um diese Erbengemeinschaft aufzulösen, haben drei der Erben seit November 2012 beim Amtsgericht Husum Teilversteigerungsverfahren angestrebt – also eine Form der Zwangsversteigerung der Flächen. Doch dazu ist es bisher nicht gekommen. Der Grund: Zwei der Erben, ein Geschwisterpaar, leben heute in Israel. Das Amtsgericht konnte die beiden bis heute nicht erreichen, wie Gerichtsdirektor Claus Hess auf Anfrage unserer Zeitung erklärte. Sowohl 2015 als auch im Juni dieses Jahres seien Versuche gestartet worden, den beiden über Rechtsbeihilfe des zuständigen israelischen Gerichts die Teilversteigerung förmlich zuzustellen. „Bisher haben wir keine Rückmeldung bekommen“, sagt Hess. Ob dies am israelischen Gericht liegt, das die Unterlagen nicht an die beiden weitergibt, oder an den Geschwistern selbst, die einfach nicht reagieren, sei unklar. Nun warte man ab, ob der zweite Versuch doch noch zum Erfolg führt.

Wenn nicht, bestünde die Möglichkeit, die Anschrift der beiden Erben auf diplomatischem Wege prüfen zu lassen. „In letzter Konsequenz, wenn sie beide nicht aufzufinden sind, müsste man überlegen, ob das Gericht einen Empfangsvertreter einsetzen kann“, so Claus weiter. In absehbarer Zeit aber scheint die Zwangsversteigerung nicht voranzukommen. Versucht, die Erben telefonisch zu kontaktieren, habe man nicht, so Claus Hess.

Abgesehen von der Zustellung der Gerichtsschreiben – das Verfahren selbst ist höchst kompliziert. Es dient nur dazu, ein unteilbares Gut (Land) in ein teilbares (Geld) zu verwandeln. Nach welchem Schlüssel das Geld unter den Erben später aufgeteilt wird, ist nicht Gegenstand einer solchen Teilversteigerung – womit vermutlich noch einmal ein paar Jahre ins Land gehen werden.

Dass aktuell die beiden Erben in Israel nicht auffindbar seien, ist in Husum eine weit verbreitete Ansicht. Im Zuge ihrer Recherchen hat die Redaktion der Husumer Nachrichten über einen israelischen Kontakt die Telefonnummer einer Erbin erfahren und mit ihr gesprochen. Sie und ihr Bruder wollen sich derzeit nicht zu der Thematik äußern, sagte die Frau. Von Gerichtsschreiben wüsste sie überdies nichts. Nach den Recherchen unserer Zeitung sind auch alle weiteren Mitglieder der Erbengemeinschaft auffindbar.



Zeitplan für den Deich





Zwischen-Fazit: Die Lage scheint also einigermaßen verworren. Wie aber gehen der Landesbetrieb für Küstenschutz und die Stadt Husum damit um, die ja auf die Flächen der Erbengemeinschaft angewiesen sind, um ihre Pläne umsetzen zu können? Der LKN braucht die Flächen nicht nur, um den Deich darauf verbreitern zu können, sondern benötigt außerdem Land im Dockkoog, um daraus Kleiboden für den Bau zu graben.

Johannes Oelerich, Direktor des LKN, erklärte auf Anfrage, der Landesbetrieb habe wegen dieser offenen Fragen noch keine Versuche unternommen, mit den Landbesitzern des Dockkooges Kontakt aufzunehmen. „So weit sind wir noch nicht.“ Die Grundstücksbesitzer seien lediglich im vergangenen Jahr grundsätzlich über die Planungen informiert worden. Darauf habe es aus Reihen der Erbengemeinschaft keine Reaktion gegeben. Mehrere Mitglieder der Erbengemeinschaft erklärten allerdings in Gesprächen mit unserer Redaktion, abgesehen vom Amtsgericht seit Jahren von keiner Institution in Sachen Dockkoog etwas gehört zu haben. So heißt es beispielsweise von der Berliner Gutman Investment GmbH, deren Sprecherin sich für eine Erbin äußert: „Bisher hat sich niemand mit uns in Verbindung gesetzt und wir haben keinerlei Informationen zur möglichen Bebauung oder zum Küstenschutz erhalten.“

Wie aber will der Landesbetrieb den Deich verbreitern, wenn ihm die Flächen, die man dafür braucht, nicht gehören und mit der Erbengemeinschaft schlussendlich keine Einigung möglich sein sollte? Im Zweifelsfalle müsse man sich juristisch beraten lassen, ob man aufgrund von übergeordnetem Interesse auch so an die Flächen komme, so Oelerich. Mit dieser Frage werde sich der Landesbetrieb aber erst befassen, wenn die Planungen für die Deichsanierung wirklich anstünden.



Herausforderung kommt später





Ähnlich hält es die Husumer Stadtverwaltung: Zunächst müsste sich nun die Stadt mit den Planungen befassen und den weiteren Zeitplan mit dem LKN abstimmen, sagte Bürgermeister Uwe Schmitz. Die Thematik Dockkoog sei sehr komplex - er halte es nicht für angezeigt, die Eigentümer „wild zu machen“ und gegebenenfalls die Preise hoch zu treiben, bevor überhaupt die Planungen stehen, so Schmitz weiter. Dass diese Gespräche, auch mit der Erbengemeinschaft, irgendwann höchstwahrscheinlich anstehen, weiß auch Schmitz: Beispielsweise angesichts der geplanten Neugestaltung des Campingplatzes braucht auch die Stadt Flächen der Erbengemeinschaft.

Dass sämtliche jetzt aufgestellten Zeitpläne für die Neugestaltung des Dockkoogs angesichts der Eigentumsverhältnisse kaum einhaltbar sind, möchte Schmitz nicht bestätigen. Doch dass die früher oder später zu „einer Herausforderung“ werden können, das sieht auch der Bürgermeister so.