Bordelum : Die Bühne bleibt

Das geplante Bordelum Hus wird in einer abgespeckten Version gebaut.

von Stephan Bülck

27. Februar 2018, 21:00 Uhr

Das Gemeindehaus Bordelum Hus wird gebaut, wenn auch in einer sparsameren Version. So hat sich die Gemeinde inzwischen von einem Grasdach und anderen Dingen verabschiedet. Auch bei den Außenanlagen wurden Abstriche gemacht. Grund dafür sind gestiegene Kosten. So hatte Dirk Paulsen, Vorsitzende des Finanzausschusses, in der jüngsten Sitzung darauf hingewiesen, dass durch die gute Konjunktur in der Bauwirtschaft laut Architekt mit einer Erhöhung der Baukosten um etwa zehn Prozent zu rechnen sei.

Erheblichen Diskussionsbedarf gab es nun in der Gemeindevertretersitzung, wie schon zuvor im Finanzausschuss, über die Anschaffung einer versenkbaren Bühne – und ihre Notwendigkeit. Immerhin wurden für sie Kosten von etwa 42.000 Euro veranschlagt.

Von den ursprünglichen Planen sei nur die Bühne übrig geblieben, erinnerte Dirk Paulsen (BDW). Sie sei ein Alleinstellungsmerkmal des neuen Gemeindehauses. Man solle sie mit einplanen – egal, ob elektrisch oder manuell betrieben. Schule, Kita und die Öffentlichkeit würden das Haus später ebenfalls nutzen und die Einrichtung schätzen.

Siegfried Puschmann (SPD) sprach sich ebenfalls für die versenkbare Bühne aus und gab zu bedenken, dass sie nicht mehr nachrüstbar sei, wenn das Gebäude erst einmal stehe. Susanne Bahnsen (CDU): „Das steckt viel Herzblut für mich drin.“ Bürgermeister Peter-Reinhold Petersen (CDU) warb dafür, die Grube jetzt planerisch zu berücksichtigen. Das hätte auch statische Gründe. Über die Frage, ob manueller oder elektrischer Antrieb, könne man immer noch beraten. Bei einer Enthaltung einigte sich die Gemeindevertretung auf die versenkbare Bühne. „Das ist wieder ein kleiner Schritt hin zur Realisierung“, freute sich Petersen.

Durchgewunken wurde die schon bestehende Hundesteuersatzung. Sie musste nach 20 Jahre neu beschlossen werden, um ihre Gültigkeit nicht zu verlieren. Für Hundebesitzer bleibt alles beim Alten – also 60 Euro für den ersten, zweiten und jeden weiteren Hund.

Mit einer Enthaltung stimmten die Gemeindevertreter für den II. Nachtrag des öffentlich-rechtlichen Vertrags des Schulverbandes Mittleres Nordfriesland. Siegfried Puschmann kritisierte eine schlechte Sitzungsvorlage. Änderungen müssten durch Gegenüberstellung deutlich sichtbar gemacht werden.

Ausführlich diskutiert worden waren im Finanzausschuss schon die Schwimmbad-Gebühren (wir berichteten). Angeregt wurden folgende Erhöhungen: Tageskarte 3,50 Euro (bisher 3 Euro), Familien-Jahreskarte 65 Euro (bisher 60 Euro), Erwachsenen-Jahreskarte 50 Euro (bisher 45 Euro)sowie die Erwachsenen-Zehnerkarte 22 Euro (bisher 20 Euro). Die Kartenpreise für Kinder bleiben unverändert. Dieser ersten Erhöhung seit 2013 (seither wurde viel in das Bad investiert) stimmten jetzt die Gemeindevertreter zu.

Erworben hat die Gemeinde in Dörpum gegenüber dem Sportlerheim eine Fläche von 1,5 Hektar. Dabei hat die Kommune den Kaufvertrag vorbehaltlich der Bebaubarkeit unterzeichnet und diesen Passus auch aufnehmen lassen. „Ein Rücktritt ist also möglich, wenn sich auf Grund einer Untersuchung nach der neuen Richtlinie TA-Lärm herausstellen sollte, dass eine Bebauung unzulässig ist“, erklärte Peter-Reinhold Petersen. Bei einer Fläche in Bordelum habe man bereits die Bauleitplanung betrieben, als die neue Vorschrift aus dem Ministerium kam – und den Passus daher nicht im Kaufvertrag gehabt. Petersen: „Im schlimmsten Fall darf dort nicht gebaut werden.“ Gekauft hat die Gemeinde auch das seit länger leerstehende Haus neben dem Kurheim. Diesen Vertrag bestätigten die Gemeindevertreter einstimmig.

Heute Einwohnerversammlung: die Themen



Die Gemeinde Bordelum lädt für heute (27.), 20 Uhr, zu einer Einwohnerversammlung nach Dörpum ins Gemeindehaus ein. Auf der Tagesordnung: Wärme-Eigenstromversorgung, Gemeinwohlökonomie, Ortskernentwicklungsplan, Sachstand zum neuen Baugebiet sowie Info zum Bordelum-Hus, zur Windkraftplanung, zum Natur- und Kulturerlebnisraum und zu den Gemeindefinanzen.