Die bedrückende Geschichte eines Flüchtlings

In einer szenischen Lesung wird heute im Rathaus das Leben des 14-jährigen Alidad Shiri nachgestellt

17. September 2019, 14:09 Uhr

Husum | Das Rathaus in Husum wird heute ab 18 Uhr Schauplatz einer szenischen Lesung nach einer wahren Begebenheit. Erzählt wird die Geschichte von Alidad Shiri, der als 14-Jähriger 2005 nach zweijähriger Flucht über Pakistan, Iran, Türkei und Griechenland in Italien ankam. Die Erzählung beginnt mit seinem ersten Tag in Südtirol, als er auf der Brenner-Autobahn in der Nähe von Brixen gefunden wurde.

Drei Erzähler rekonstruieren im Dialog die Chronologie der Ereignisse. Sie beschreiben, wie Zeugen den Jungen wahrgenommen haben und nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise durch dessen bisheriges Leben. Wer ist Alidad? Warum kam er nach Europa? Ist er „ein Geschenk“ für die Gesellschaft oder doch nur ein Betrüger, der vom europäischen Wohlstand profitieren will?

Der erste Sprecher erzählt die Fakten, die beiden anderen diskutieren heftig über Alidads Identität, sein Alter und seine fehlenden Dokumente. Sie tun dies mit deutlich gegensätzlichen Standpunkten und spiegeln auf diese Weise Meinungen wider, die in unserer Gesellschaft weit verbreitet sind. Integration und Ablehnung, „Gutmenschentum“ und Vorurteile wechseln sich ab.

Die Zuschauer erleben im Verlauf der Lesung manche Überraschung: Wer hier die „Guten“ und wer die „Bösen“ sind, lässt sich nicht immer klar unterscheiden. Videos, Musik und Fotos ergänzen die gelesenen Texte.

Alidads Geschichte könnte überall in Europa spielen – auch hier in Nordfriesland. Deshalb soll dieser Aspekt nach der Lesung in einem moderierten Gespräch noch einmal vertieft werden. Die Veranstaltung ist Teil der interkulturellen Wochen und ein Gemeinschaftsprodukt mit dem „Theater in der List“. Sie steht unter der Gesamtschirmherrschaft der Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe in Niedersachsen, Doris Schröder-Köpf.

Die Schirmherrschaft für Nordfriesland hat Husums Bürgermeister Uwe Schmitz übernommen.