Breklum : Die Bagger sind da

500.000 Euro wird die Kita-Erweiterung in Breklum kosten, im Oktober soll alles fertig sein.

von shz.de

18. April 2018, 16:00 Uhr

Mit schwerem Gerät rückten gestern die Bauarbeiter am kommunalen Kindergarten in Breklum an. Mit den Abrissarbeiten haben die Arbeiten für die Erweiterung der Einrichtung an der Ostseite des bestehenden Gebäudes (wir berichteten) nun begonnen. Fertiggestellt sein sollen der neue Gruppenraum, ein Speiseraum, das Mitarbeiterzimmer sowie mehrere Funktionsräume mit einer Fläche von rund 240 Quadratmetern zum Oktober. Die Kosten für den Anbau bezifferte Bürgermeister Heinrich Bahnsen (CDU) mit rund 500.000 Euro. Betreut werden in den vorhandenen Räumen rund 60 Kinder in vier Gruppen. Weitere 40 Kinder nutzen zudem vorübergehend die ehemalige evangelische Kindertagesstätte.