Referent in Breklum : Die Abrechnung des Ewald Lienen

Bei den „Tagen der Utopie“ in Breklum geht der Stargast vom FC St. Pauli hart mit dem Bildungswesen ins Gericht.

von hn

27. April 2018, 11:00 Uhr

Kalt ist es an diesem Abend im Christian-Jensen-Kolleg (CJK) nicht. Dennoch erscheint ein junger Mann am zweiten der insgesamt fünf „Tage der Utopie“ mit einem braun-weißen Fanschal des FC St. Pauli. Wie die 120 anderen Teilnehmer der Veranstaltung wartet er lange auf Ewald Lienen, den Technischen Direktor des Fußball-Klubs vom Hamburger Kiez.

„Er muss den FC St. Pauli retten“, erklärt Organisator Friedemann Magaard die Verspätung des Referenten. Der Zweitligist bangt um den Klassenerhalt – und so hat sich ein Krisentreffen in Lienens Kalender geschoben.

Nach einer Darbietung des Schleswiger Komponisten Arne Frercks mit Musikern des Vereins Tikibaboo trifft dann auch Lienen im renommierten Ökumenischen Tagungs- und Bildungszentrum ein. „Der Baum brennt. Da muss ich sehen, dass ich ein bisschen helfe“, entschuldigt er sich. Verständnisvolles Nicken, Applaus. Dass der Mann bis dahin einen anstrengenden Tag hinter sich hat, ist ihm allerdings nicht anzumerken. Routiniert und leidenschaftlich steigt Lienen in sein Thema „Was Sport zu Gerechtigkeit und Demokratie beitragen kann“ ein. Die Botschaft: Sport könnte gesellschaftlich mehr erreichen – wenn die Politik es denn zuließe. „Viele begreifen nicht, welche Bedeutung der Sport hat.“

Das Publikum – größtenteils über 50 – begreift dagegen schnell, dass da jemand über eine Herzensangelegenheit spricht. Und wird Ohrenzeuge einer Abrechnung mit dem Bildungs- und Erziehungswesen. So erinnert sich Lienen an „ein kleines Jugendparlament“ in seiner Heimatstadt Bielefeld. Derlei Angebote gebe es nur noch selten. Im Gegenteil: Oft müsse man sich fragen, „wo Demokratie eigentlich stattfindet“. Demokratie müsse eingeübt werden, mahnt er. „In den 70er-Jahren waren wir weiter als heute.“ Um Kritik ist Lienen nie verlegen. Die zielt an diesem Abend besonders auf die Bildungspolitik.

Spätestens durch seine Enkelin habe er erkannt, dass „80 Prozent der Lehrer ungeeignet“ für ihren Beruf seien. Die heutige Lehrerausbildung sei „desaströs“. Der 65-Jährige ist in Fahrt. „Wir haben europaweit eines der schlechtesten Bildungssysteme.“ Das beziehe sich auch auf die Persönlichkeitsentwicklung. Insbesondere in dieser Hinsicht müsse sich die Qualität der Pädagogen verbessern.

Besorgt äußert sich Lienen, zu seinen Trainer-Zeiten als „Zettel-Ewald“ tituliert, auch über die untergeordnete Rolle des Sports in der Gesellschaft. „Früher hatten wir einen Dicken in der Klasse, heute haben wir einen Dünnen.“ Auch deshalb benötigten die Sportvereine mehr Geld. „Manchmal braucht man eine List, um die Leute in Bewegung zu bringen.“ Aktuell liege der politische Fokus auf dem Spitzensport. Dabei sei es der Breitensport, der Gemeinschaftserfahrungen für alle stiften könne. Um darüber hinaus Werte vermitteln zu können, spricht sich Lienen für mehr Jugendbildungsreferenten in den Sportvereinen aus.

„Ich möchte etwas pushen“, betont er. Doch entgegen dem Veranstaltungstitel hat dieser Abend eher etwas Dystopisches an sich. „Haben Sie vielleicht auch noch etwas Positives, etwas Utopisches?“, fragt eine Zuhörerin ein wenig zaghaft. Hoffnungslos sei er nicht, sagt Lienen. „Es gibt viele Vereine, in denen die Bildungsarbeit gut funktioniert.“ Sie dürften aber nicht von der Politik allein gelassen werden. Als Sportler wisse er, „dass man weiterkämpfen muss“.