Suchaktion eingestellt : Die 69-jährige Edeltraut Burmeister aus Garding wurde gefunden

Wie die Polizei nun mitteilt, ist die Dame aus Gardingen wieder aufgetaucht.

21. August 2020, 11:32 Uhr

Garding | Suchaktion eingestellt!

Seit Donnerstagabend (20. August), zirka 20 Uhr, wird aus einer Pflegeeinrichtung in Garding die 69-jährige Edeltraut Burmeister vermisst. Das teilt die Polizeidirektion Flensburg mit.

Zuletzt gesehen: An der Bundesstraße Richtung Tönning

Die Vermisste ist vermutlich mit einem Rollator unterwegs und wurde zuletzt an der Bundesstraße in Richtung Tönning gesehen. Laut Polizei befindet sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand und bedarf dringend ärztlicher Hilfe.

Personenbeschreibung: zirka 1,70 Meter groß und korpulent

schulterlanges, grauweißes Haar, Zöpfe

Bekleidung: Rock und gelb-oranges T-Shirt

Wer Edeltraut Burmeister gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhält, wird gebeten, sich unter dem Polizeiruf 110 oder bei der Kriminalpolizei in Husum unter Telefon 04841/8300 zu melden.

