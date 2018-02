Junge Blaujacken gesucht : Die 1200-Marke fest im Blick

Bei der Jahresversammlung der 54 nordfriesischen Jugendfeuerwehren gab Kreisjugendfeuerwehrwart Björn Hufsky eine Mitgliederzahl von 1200 als Zielmarke aus.

20. Februar 2018, 07:00 Uhr

Ein voller Saal, beste Stimmung und hochrangige Ehrengäste: So präsentierte sich die Jahresversammlung der 54 nordfriesischen Jugendfeuerwehren im Gallehus in Viöl. Souverän und mit einem Quentchen Humor führte Nordfrieslands Jugendfeuerwehrwart Björn Hufsky durch die dreistündige Zusammenkunft. Dazu durfte er unter anderem Kreispräsident Heinz Maurus, die CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow, den CDU-Landtagsabgeordneten Klaus Jensen und den neugewählten SPD-Kreisvorsitzenden Carsten F. Sörensen ebenso begrüßen wie Kreiswehrführer Christian Albertsen, verschiedene Amtswehrführer und Vertreter des Technischen Hilfswerks. Für den musikalischen Rahmen sorgte der Feuerwehrmusikzug Viöl.

Kreispräsident Heinz Maurus lobte: „Hier weiß man, dass die Welt in Ordnung ist. Hier herrscht Kameradschaft.“ Der Amtsvorsteher des Amtes Viöl, Thomas Hansen, unterstrich: „Man schnackt miteinander – und nicht übers Smartphone!“ Und Bundeswehrhauptmann a. D. Paul Kirst betonte: „Es ist ein Verdienst der Verantwortlichen, dass sich so viele junge Menschen in den Jugendfeuerwehren engagieren“ – er spendete spontan einen Geldbetrag.

Jörg Paysen moderierte die Jahresberichte in Form einer Frage-Antwort-Runde: Paysen begab sich in die Reihen der Jungfeuerwehrleute und interviewte diese. Von der Insel Sylt berichtete Andreas Meyer: „Wir haben fünf Jugendfeuerwehren mit 30 Mädchen und 64 Jungen.“ Und der stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwart Peter Timon unterstrich unter Heiterkeit im Saal: „Die Leistungen der Jugendlichen im Hinblick auf Technik und Wissen sind vorbildlich – aber die sportlichen Leistungen sind nicht so gut. Ich empfehle einen gelegentlichen Staffellauf bei den Übungsabenden!“

Erneut hatte Björn Hufsky das Wort und merkte kritisch an: „Ende 2016 zählten wir in den 54 Jugendfeuerwehren 1321 Mitglieder, Ende 2017 waren es nur noch 1147 – das ist verdammt wenig! Damit sind wir unter die damals von Jugendfeuerwehrwart Marius Ruschke ausgegebene 1200-Marke gerutscht. 176 Neueintritten stehen 350 Austritte gegenüber. Die Schulen machen uns wirklich schwer zu schaffen: Viele Jugendliche sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln erst spät zu Hause. Wir konnten aber auch 60 Jugendliche an die Einsatzabteilungen der Feuerwehren abgeben.“

Beim Ausblick auf das laufende Jahr wurden die Deutschen Jugendfeuerwehrtage, die vom 31. August bis zum 2. September in Husum stattfinden, angekündigt: Erwartet werden Jugendfeuerwehrleute aus der ganzen Republik. Vorgestellt wurde auch der von Nils Dethlefsen und Sönke Nissen ausgearbeitete „Lehrgangskatalog 2018“. „Wir werden in diesem Jahr mit ungefähr 15 Jugendlichen nach Tschechien fahren“, berichtete Hufsky. „Und wir freuen uns: Wir haben ein neues Jugendmobil erhalten.“

Dann wurde geheim gewählt. Punkt 14.10 stand fest, dass Lasse Paysen aus Husum neuer Kreisjugendgruppenleiter ist – seit 2017 war er Stellvertreter. Diese Funktion übt nun Anna Nicolai aus. Über seine Wiederwahl durfte sich der Fachbereichsleiter für das Lehrgangswesen, Andreas Meyer, freuen.

Kreiswehrführer Christian Albertsen überreichte anschließend den Siegerpokal an die Gewinnermannschaft des Westküstenmarsches 2017: die Feuerwehr Hattstedt-Wobbenbüll.

Die Ehrung des stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwartes und Oberlöschmeisters Peter Timon für 22 Jahre Jugendfeuerwehrarbeit übernahm Björn Hufsky. Standing Ovations und die Leistungsspange in Gold der Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehren rührten Timon: „Ich bin sprachlos – aber ohne eure Hilfe wäre ich nicht so weit gekommen!“ Zur Gratulation war „seine“ St. Peteraner Jugendfeuerwehr angetreten. Hufsky stellte Peter Timons Werdegang vor: „Im Alter von 36 Jahren bist Du 1991 in die Feuerwehr St. Peter-Ording eingetreten, hast Dich hochgearbeitet und 1996 die Jugendfeuerwehr St. Peter-Ording gegründet. 2007 bist Du dann zum stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwart gewählt worden.“

Kreiswehrführer Christian Albertsen rief dann den Tagesordnungspunkt 9 ins Gedächtnis: „Mir fehlen immer noch die 13 Delegierten für die Landesjugendfeuerwehrversammlung in Schwentinental – ich habe noch keine Namen gehört.“ Als Wortmeldungen ausblieben, signalisierte Albertsen: „Ich warte. Ihr bestimmt die Länge meiner Rede!“ Das zeigte Wirkung: Innerhalb weniger Minuten gab es unter anderem Nennungen aus Niebüll, von Nordstrand, aus Simonsberg und von Sylt.