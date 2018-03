Garding : Diamantene Hochzeit im Hause Treichel

Frauke und Fiete Treichel sind seit 60 Jahren verheiratet.

von shz.de

22. März 2018, 10:00 Uhr

Ein großer Tag im Hause von Friedrich und Frauke Treichel in Garding: Heute jährt sich ihr Hochzeitstag zum 60. Mal. Aus Anlass der Diamantenen Hochzeit gibt es einen kleinen Empfang. Das große Fest selbst beginnt mit einer Andacht in der Gardinger Kirche. Mit dabei sind natürlich die Kinder Susanne und Thomas, Schwiegerkinder sowie ihre vier Enkelkinder. Die weiteste Anreise hat Enkelin Sabrina, die extra von ihrer Praktikumsstelle aus Österreich anreist.

Friedrich Treichel, überall Fiete genannt, wurde im Jahre 1936 geboren. 1946 flüchtete er mit Eltern und Schwester aus Treptow/Pommern vor den russischen Truppen. Eiderstedt wurde zur neuen Heimat. 1951 begann er eine Lehre bei Schlachter Kunkel in Tönning. Viele Jahre arbeitete er in diesem Beruf, bis ihm 1971 die Küster-Stelle bei der Gardinger Kirchengemeinde angeboten wurde. „Es war eine schöne Zeit“, erinnert sich Fiete Treichel.

1936 wurde Frauke Andresen in Garding geboren. Sie wuchs mit drei Geschwistern auf. Während sie 1957 in einem Haushalt in Wobbenbüll arbeitete, war Fiete Treichel in Husum beschäftigt. Auf dem Boßelball in Schäfers Gasthof in Garding kreuzten sich ihre Wege, und sie lernten sich kennen. Schon 1958 heirateten beide. Seine erste gemeinsame Wohnung bezog das Paar in Husum. Tochter Monika wurde geboren. 1963 zog die Familie in das neue Haus in Garding, wo Tochter Susanne und Sohn Thomas das Kinder-Trio komplettierten.

Lange Zeit arbeitete Frauke Treichel im Kindergarten und sorgte hier für die Sauberkeit, bis sie Ende der 80er Jahre ins Gemeindehaus wechselte. Zusammen mit ihrem Mann ging sie 1999 in Rente.

Aber als Ruhestand kann man die Zeit im Rentenalter nicht bezeichnen. Beide haben noch viele Freizeitbeschäftigungen. Leider ist Fiete Treichel heute nicht mehr so gut zu Fuß und kann die Boßler nicht mehr bei ihren Feldkämpfen begleiten, jedoch liebt er es, beim Fußball der ersten Herren zuzuschauen. Frauke Treichel ist gern mit ihrer Fahrradgruppe unterwegs und kegelt noch gern. Das Beisammensein hinterher genießt sie zusammen mit ihrem Mann und Freunden. Zusammen mit den Nachbarn kniffeln beide sehr gern und nehmen an den Seniorennachmittagen im Gemeindehaus teil. Außerdem hält Fiete Treichel noch einige Hühner. Seit vielen Jahren betreiben sie auch eine Ferienwohnung. Mit vielen Gästen verbindet sie eine langjährige Freundschaft.