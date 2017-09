Husum : Diakonie zentralisiert ihre Angebote

vergrößern 1 von 1 Foto: Wohlfahrt 1 von 1

Das Diakonische Werk Husum hat mehrere seiner Dienste und Angebote in einem neuen Domizil zusammengefasst. Das neue Zuhause in der Straße Am Schulwald im Norden der Stadt wurde gestern feierlich seiner Bestimmung übergeben.

Nach Angaben von Geschäftsführer Volker Schümann befinden sich dort jetzt ambulante Hilfen, die sogenannte sozialraumorientierte Kinder- und Jugendhilfe, die Flüchtlingsberatung oder aber die Landungsbrücken, ein Projekt zur allmählichen Integration junger Menschen in das Berufsleben, bei dem Bootsbau beziehungsweise -reparatur im Vordergrund stehen.

Vorausgegangen sei dem Umzug eine Mitarbeiterbefragung zur Arbeitsplatz-Zufriedenheit, berichtete Schümann. Dabei sei unter anderem eine Raumnot beklagt worden. „Deshalb musste nachgebessert werden.“ Doch die Suche nach einer geeigneten Immobilie habe sich schwierig gestaltet. Die Wahl fiel schließlich auf den Gebäudekomplex einer ehemaligen Tanzschule und einer Autowerkstatt.

Aufgrund des üppigen Platzangebots beschloss das Diakonische Werk die Zusammenlegung mehrerer Bereiche. Dafür wird etwa der Standort Soltbargen der Landungsbrücken aufgegeben, in der Zentrale in der Theodor-Storm-Straße kann dagegen durch frei werdende Räume das Angebot „Hilfen über Tag“ (HÜT) ausgeweitet werden. Für das neue Areal wird dem Vernehmen nach noch ein Name gesucht.

Propst Jürgen Jessen-Thiesen, Mitglied im Aufsichtsrat des Diakonischen Werks, sprach von einem „Haus, das mit gutem Geist geführt wird“. Angelehnt an die biblische Geschichte der Heilung eines Gelähmten sagte der Geistliche, man brauche Menschen, die unkonventionelle Wege gehen. „Es ist ein Markenzeichen der Diakonie, dass sie neue, mutige Wege geht“, sagte Jessen-Thiesen.

Daniel Thomsen, beim Kreis Nordfriesland als Fachbereichsleiter zuständig für Jugend, Familie und Bildung, sagte, der Kreis arbeite seit Jahren in vielen sozialen Bereichen vertrauensvoll mit dem Diakonischen Werk zusammen. Es sei ein guter Kooperationsparter. Er begrüßte ausdrücklich, dass durch den Umzug das HÜT-Angebot ausgeweitet werden kann. Der Kreis freue sich besonders über die enge Zusammenarbeit zwischen der Jugendhilfe und der Grundsicherung für Arbeitssuchende im neuen Gebäude, da Hilfen wie etwa das Projekt Landungsbrücken zu Synergien führten.

Die Lebensqualität einer Stadt werde nicht nur durch Schulen, Kitas und Einkaufsmöglichkeiten definiert, sondern auch dadurch, wie Menschen in Not aufgenommen werden, sagte Bürgervorsteher Peter Empen. Stadt und Staat allein seien hier überfordert. Jene Menschen bräuchten die Hilfe der Diakonie-Mitarbeiter. Und dafür seien Räume erforderlich, die nicht nur funktionell seien, sondern auch Behaglichkeit ausstrahlten, so Empen, für den das Projekt Landungsbrücken nach eigenem Bekunden eine „Herzensangelegenheit“ ist.