DGB: Reinigungskräfte in Schulen schützen

Avatar_shz von hn

07. Mai 2020, 13:55 Uhr

Nordfriesland | Der Schulbetrieb soll allmählich wieder anlaufen. Dabei drehen sich die Diskussionen zu Recht um den Schutz von Schülern und Lehrkräften. Eine Berufsgruppe fehlt aber: „Die Schulen müssen auch die Reinigungskräfte in den Blick nehmen. Sie müssen ebenfalls ausreichend geschützt und bei allen geplanten Maßnahmen in den Schulen berücksichtigt werden.“ Darauf weist Susanne Uhl, Geschäftsführerin des DGB SH Nordwest, hin. Ob die erhöhten Hygienestandards durch das Covid-19-Virus an den Schulen eingehalten werden können, hänge ganz stark von den Bedingungen für die Reinigungskräfte ab. Die bisherigen Werkverträge mit Reinigungsfirmen müssen daher nach DGB-Auffassung neu verhandelt und mit erweitertem Leistungsverzeichnis versehen werden. Zum Arbeitsschutz für Reinigungskräfte gehöre eine angemessene Schutzkleidung, Handschuhe und ein Nase-Mund-Schutz, so Uhl. Reinigungskräfte bräuchten vor allen Dingen aber genügend Zeit für ihre schwere und verantwortungsvolle Tätigkeit. Susanne Uhl weist darauf hin, dass in der Vergangenheit bei der Gebäudereinigung mit unrealistischen Zeitvorgaben auf Kosten der Beschäftigten gespart wurde: „Die Mindestlöhne wurden zwar erhöht, die zu reinigenden Flächen aber auch. Das hat zu hohem Arbeitsdruck geführt.“

Die Corona-Bekämpfung könne so nicht funktionieren. Mit möglichen Mehrkosten für die Umsetzung von Hygiene- und Arbeitsschutz-Standards dürften Kommunen und Schulen nicht allein gelassen werden.