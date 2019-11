Avatar_shz von shz.de

26. November 2019, 09:07 Uhr

Husum / Friedrichstadt | Fotos machen, Filme drehen, die Produktion eines Musicals und noch einiges mehr: Die Kooperationsgemeinschaft der Mädchentreffs Ostenfeld und Husum sowie das Jugendzentrum St.-Peter-Ording bietet unter dem Motto „Träume oder Realität“ bis Ende 2020 kulturelle Projekte für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sieben und 18 Jahren an. Bei der Auftaktveranstaltung in der Jugendherberge Friedrichstadt konnten denn auch rund 20 junge Teilnehmer schon einmal in verschiedene Disziplinen reinschnuppern.

So wurden unter anderem mit Lego-Spielzeug erste Bilder für einen sogenannten Stop-Motion-Film aufgenommen – einer Filmtechnik, bei der durch aneinandergereihte Einzelaufnahmen eine Illusion von Bewegung erzeugt wird. Es entstand ein gemeinsames Gemälde und beim Karaoke-Singen hatten auch alle ihren Spaß.

Finanziell ermöglicht werden die Aktionen durch das Bundesprogramm Kultur macht stark indem von 2018 bis 2022, in dritter Runde,, 250 Millionen Euro für Angebote, die sich an Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien richten, bereitstehen. Voraussetzung für die Antragstellung ist allerdings, dass sich drei Partner zusammenfinden. „Wir sind in dieser Zusammensetzung zum dritten Mal dabei und haben eine Fördersumme von 30.000 Euro zugesprochen bekommen. Damit sind alle Programme, aber ebenso die Verpflegung und eventuelle Fahrkosten abzudecken“, berichtete Jarla Babbe als Mitorganisatorin.

Ausgelegt sei das Programm bisher für 50 Teilnehmer. Dennoch könnten sich noch das ganze Jahr über weitere Interessierte einem Angebot anschließen. „Je mehr Kinder wir erreichen, desto besser. Deshalb machen wir auch keine Bedürftigkeitsprüfung“, erklärte sie.

Geringe Bildung, niedriges Einkommen oder die Erwerbslosigkeit der Eltern schränken die Chancen von betroffenen Kinder und Jugendlichen erheblich ein. „Deshalb ist es wichtig, sie durch Erfolge und persönliche Wertschätzung stark zu machen, damit sie ihre, oftmals überfordernde, Realität aushalten“, erläuterte die Leiterin des Ostenfelder Mädchentreffs Ute Babbe. Außerschulische Programme in kultureller Bildung böten dabei den Raum, Träume auch einmal wahr werden zu lassen. „Diese positiven Erfahrungen können überaus prägend sein, denn sie machen Mut, sich eigene Ziele zu setzen“, führte sie zum gewählten Motto aus.

Weitere Informationen zum Programm erhalten Interessierte im Mädchentreff Ostenfeld, Süderweg 35, im Mädchentreff Husum, Nordbahnhofstraße 46 sowie Jos St. Peter-Ording, Pestalozzistraße 62. (voi)

BU Foto I + II: „Traum oder Realität“: Als bewährte Kooperationsgemeinschaft stellten (von links) die Leiterin des Ostenfelder Mädchentreffs Ute Babbe, Jarla Babbe als Mitorganisatorin, die Leiterin des Husumer Mädchentreffs Sandra Grams sowie der Leiter des Jugendzentrums St. Peter-Ording Daniel Schädler am Mittwoch in der Jugendherberge Friedrichstadt das Jahresprojekt zur Förderung der kulturellen Bildung von Kinder und Jugendlichen vor.