Bredstedt : Deutliche Signale für einen Neubau

Die Themen Jugendzentrum, Kindergarten-Neubau und Kulturpräsente bestimmten die Diskussionen der Sozialausschuss-Mitglieder.

von Stephan Bülck

22. März 2018, 09:00 Uhr

Vorbehaltlich der Wählergemeinschaft, die heute Abend vor der Sitzung der Stadtvertretung (Tagesordnung unten) noch einmal zusammenkommen und diskutieren will, bestand Einigkeit: Die Mitglieder des Sozial- und Kulturausschusses empfehlen den Stadtvertretern den Bau eines vierten Kindergartens für die Stadt. 40 Kita- sowie 20 Krippenplätze könnten nach Plänen des Architekten Andreas Lundelius auf dem ehemaligen BMX-Platz entstehen (wir berichteten). Sowohl Pro Bredstedt-, SPD-, CDU- als auch SSW-Fraktion signalisierten durch ihr Abstimmungsverhalten in der jüngsten Sitzung die Tendenz für einen Neubau.

Ausschussvorsitzender Christian Schmidt (CDU) berichtete, seine Fraktion habe sich nach der Bauausschusssitzung in der vergangenen Woche (wir berichteten) inzwischen ausführlich informiert, intensiv diskutiert, sich bei den bestehenden Kitas umgesehen, von dem Mangel an Alternativen überzeugt sowie Zahlen und Trends angefordert. So habe sich die Zahl der Ü3-Kinder von 98 im Jahre 2014 auf 172 (2017) erhöht, die Zahl der Kinder unter drei Jahren sei von 19 (2014) auf 34 (2017) angestiegen.

Dr. Edgar Techow (Wählergemeinschaft Bredstedt WGB) wies darauf hin, dass die Sicherstellung der Finanzierbarkeit des etwa 2,5 Millionen teuren Projektes eine entscheidende Rolle spiele.

Die Stadt stehe in der Pflicht, Plätze vorzuhalten, erinnerte Bürgermeister Knut Jessen nochmals. Sie setzt auf Fördergelder sowie Mehreinnahmen – unter anderem durch das geplante, benachbarte Baugebiet. Sollte die Stadtvertretung dem Bau heute zustimmen, sei mit Fertigstellung im Sommer 2019 zu rechnen, so Architekt Lundelius. Überlegt wird, bis dahin übergangsweise die bestehenden Gruppen leicht aufzustocken, um die Nachfrage zu an Plätzen zu decken.

Cindy Züge ist seit dem 1. Februar die neue Leiterin des Bredstedter Jugendzentrums. Etwa 15 bis 30 Jugendliche im Alter zwischen zehn und 20 Jahren unterschiedlicher Herkunft nutzen derzeit das Haus. Begleitet vom Bauamt wird momentan der erste Stock saniert. Hier wünschen sich die Jugendlichen für ihre Jugendzentrum Graffiti an den Wänden und eine Gelegenheit, zu chillen.

Ausschussmitglieder unterschiedlicher Fraktionen boten Cindy Züge ihre Hilfe an.

Weitere Themen



❍ Vorausgesetzt, die Stadtvertretung stimmt heute zu, sollen die Kulturpräsente der Stadt Bredstedt künftig von Hans-Ruprecht Leiß gefertigt werden. Dabei handelt es sich um farbige Drucke, die in limitierter Auflage und im Format 15 x 10 Zentimeter zu hohen Anlässen vergeben werden.

❍ Von dem Kupferstich – hergestellt von dem Bredstedter Künstler Peter Froese (78) anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Stadt – ist ausnahmsweise ein zweite Auflage, limitiert auf 50 Stück, hergestellt worden. Das teilte Knut Jessen mit. Dabei handelt es sich um den letzten, im Auftrag der Stadt hergestellten und noch erhalten gebliebenen Kupferstich. Hat das Motiv die vorgesehene Auflage erreicht, wird die Kupferplatte für gewöhnlich entwertet, indem der Künstler den Stichel einmal quer über sein Werk zieht.

❍ Einstimmig votierten die Gremiums-Mitglieder für eine Namensänderung der stadteigenen Immobilie „Sportschänke“ am Schwimmbad. Die Pächterin hatte diese beantragt, um durch einen neuen Namen eine größeren Besucherkreis für Gastronomie und Tagungen zu gewinnen. Den neuen Namen darf sie frei wählen.

❍ Für Schwimmbad und Gaststätte wird vor Ort ein Schaukasten aufgebaut.

❍ Zum Herbst will die Stadt das Thema Jugendbeirat erneut in Angriff nehmen.

Stadtvertretung tagt in der Aula

Die Stadtvertretung Bredstedt tagt am Donnerstag (22.) ab 19.30 Uhr in der Aula der Landwirtschaftsschule (neben dem Amtsgebäude Theodor-Storm-Straße 2). Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Beratungen und Beschlussfassungen zur Einführung von wiederkehrenden Straßenbaubeiträgen zum 1. Januar 2019, zur Veränderungsliste Stellenplan 2018, zur Erhebung von Benutzungsgebühren für das beheizte Freischwimmbad sowie zum Neubau eines Kindergarten auf dem ehemaligen BMX-Gelände.