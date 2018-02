Biike in Nordfriesland : Der Winter wird nicht vertrieben

Wetterexperte Lars Rohwer sagt voraus, dass nach dem traditionellen Biikefest am 21. Februar die Kälte kommt. In Nordfriesland werden rund 60 Feuer entzündet.

von hn

21. Februar 2018, 11:07 Uhr

Eigentlich soll heute mit dem Biikebrennen in Nordfriesland mit rund 60 Feuern der Winter vertrieben werden. Doch der Wetterexperte für die Westküste, Lars Rohwer, weiß, dass dies nicht funktionieren wird und sagt die wohl kälteste Periode dieses Winters voraus.

Seit 2014 gab es am 21. Februar neben dem Biikebrennen eine weitere Konstante: den Regen. Mit fünf bis zehn Liter Regen pro Quadratmeter fiel das Ereignis nicht nur einmal ins Wasser. Das sieht in diesem Jahr glücklicherweise ganz anders aus: Es wird trocken und kühl.

Die in den Abendstunden reichlich durchziehenden Wolken lockern immer wieder auf und bringen nur lokal wenige Regentropfen oder Schneeflocken. Die Temperaturen fallen mit dem Sonnenuntergang schnell in den leichten Frostbereich. Nur auf den Inseln liegen die Werte anfangs knapp über der Null-Grad-Marke. Der Wind weht lediglich schwach aus östlichen Richtungen.

Trotz dieser perfekten Rahmenbedingungen klappt das Vertreiben des Winters allerdings weniger gut. Heute und morgen steigen die Temperaturen noch auf maximal vier Grad an, ehe die Tages-Topwerte am Wochenende langsam in den Dauerfrostbereich fallen.

Auch wenn Wetterprognosen so weit in die Zukunft immer mit Unsicherheiten behaftet sind, könnte der Dauerfrost zumindest ein paar Tage anhalten.

Die eisige Luft wird von einem kräftigen Hochdruckgebiet über Skandinavien an die Westküste geführt. Doch trotz des Hochdruckeinflusses, können durch den so genannten „Lake Effect“ in der nächsten Woche auch Schneeschauer auftreten.

Beim „Lake Effect“ ziehen eisige Luftmassen über verhältnismäßig warmes Wasser (in diesem Fall die Ostsee), dabei bilden sich kräftige Schauer und typischerweise Schauerstraßen, die eng begrenzt große Schneemengen bringen.