Serie Wert des Ehrenamts : Der Wert vieler gefüllter Teller

42 Freiwillige helfen ehrenamtlich, damit gespendete Lebensmittel zur Husumer Tafel und zu den Besuchern kommen.

von ax

26. Februar 2018, 11:00 Uhr

Sport, Kultur, Freizeit – quer durch die verschiedenen Bereiche des öffentlichen Lebens haben die Husumer Nachrichten den Wert der Arbeit vieler Ehrenamtler berechnet. Dabei stand stets die Frage mit im Raum, ob womöglich die öffentliche Hand den Initiativen und Vereinen die Lösung von Problemen überlässt, die sie selbst regeln müsste. Überlegungen, die zum Abschluss dieser Serie beim Besuch der Husumer Tafel besonders brisant werden, um hier zum Schluss auch den Bereich Soziales abzudecken.

Armut in unserer Gesellschaft – die hat ganz viele Gesichter und Gründe. So geht in Deutschland nach wie vor die Schere zwischen Armen und Vermögenden immer weiter auf. Verfestigen die Tafeln womöglich nur diese problematischen sozialen Verhältnisse oder werden sie auf Dauer ein fester Bestandteil der Fürsorge sein?, lauten Eingangsfragen im Gespräch mit Mitarbeitern. Historisch betrachtet „verhinderten Armenspeisungen, dass soziale Unzufriedenheit überschwappt“, wie Stefan Selke kritisch in seinem Buch „Schamland“ über Armut in Deutschland anmerkt.

Jenseits aller theoretischen Überlegungen entscheiden sich die Mitarbeiter der Husumer Tafel für den pragmatischen Ansatz: „Armut wird es mit Sicherheit immer geben, folglich werden auch in Zukunft die Tafeln existieren.“ Sie diskutieren mit Adelheit Marcinczyk, der Leiterin des Geschäftsbereiches Soziales und Arbeit im Diakonischen Werk Husum den Wert ihres gemeinsamen Einsatzes. Für Marcinczyk steht fest: „Hätten alle Menschen ein auskömmliches Einkommen, müsste es die Tafeln gar nicht geben.“ Und mit Blick in die Runde der Mitarbeiter betont sie: „Ehrenamt ist unbezahlbar, das ist der soziale Kitt unserer Gesellschaft.“

Unter dem Dach von Diakonie und Arbeiterwohlfahrt werden in Tönning, Husum und Bredstedt Tafeln betrieben, die sich ausschließlich aus Spenden finanzieren. Beim Besuch der Husumer wird schnell klar, dass es sich um ein klug durchorganisiertes Logistik-Unternehmen handelt. Mittlerweile sind Routen entwickelt, auf denen die Fahrer bei Obst- und Gemüsehändlern, Bäckereien, Kantinen, Restaurants und Supermärkten die Lebensmittel-Spenden einsammeln.

Manfred Romeyke fährt die Runden bereits seit zweieinhalb Jahren, Wolfgang Kruse ein Jahr. Siegfried Birkelbach ist in der Regel als Beifahrer mit unterwegs, damit die Sachen schneller eingeladen sind. Oft müssen die Waren nämlich noch umsortiert werden, beispielsweise in Bäckereien. Die Inhaber können nicht auf ihre Kuchenbleche und Brotkörbe verzichten. Sabine Noak ist erst ein halbes Jahr dabei. Sie konzentriert sich auf die Sortierung eingehender Spenden.

Der Trubel im Haus an der Theodor-Storm-Straße Nr. 7 nimmt zu, immer mehr Helfer strömen herbei. Noch werden Artikel nach Mindesthaltbarkeitsdatum sortiert und gelagert, denn anders als manche in der Öffentlichkeit vermuten, werden wie an allen Tafeln in Deutschland auch hier keine abgelaufenen oder schlecht gewordenen Lebensmittel ausgegeben.

Insgesamt zählen zu der Husumer Truppe 42 Helfer, die allesamt ehrenamtlich im Einsatz sind. Wie jeden Freitag soll die Ausgabe um 10 Uhr öffnen (mittwochs gibt es eine weitere Ausgabe zwischen 15.30 und 17.30 Uhr). Der ein oder andere Bedürftige wartet bereits seit vier oder fünf Uhr. Ab acht Uhr werden Nummern ausgegeben, damit jeder für sich entscheiden kann, ob er Wartezeiten noch für andere Besorgungen nutzen will. Die Ausgabe von Nummern hat auch einen logistischen Nutzen, denn so kann abgeschätzt werden, wie viele Menschen insgesamt versorgt werden müssen. Damit lassen sich die zur Verfügung stehenden Lebensmittel-Kontingente genauer bestimmen, damit nicht gen Ende der Ausgabe immer weniger in den Taschen der Besucher landet – auch ein beliebtes Vorurteil gegenüber den Tafeln. Die Husumer Tafel hat 100 bis 120 Besucher wöchentlich, wobei teilweise Familien mit sieben Familienmitgliedern mitversorgt werden.

Kommen wir zu der von LSV und IHK empfohlenen Berechnung des Ehrenamtes. Aktuell arbeiten 42 Freiwillige für die Tafel, wobei permanent weitere gesucht werden. Die 42 spenden fünf Stunden pro Woche für die gute Sache. Diese 210 Stunden multipliziert mit 52 Wochen macht das 10.920 Stunden pro Jahr. Würde man jedem einen Stundenlohn von nur zwölf Euro brutto auszahlen, wären 131.040 Euro fällig. An realen Ausgaben kommen Kosten für die Fahrzeuge und die Fahrten sowie die Unterhaltung der Räumlichkeiten hinzu.

Berechnungsweise: Der Clou in der LSV/IHK-Studie ist, dass jede ehrenamtliche Stunde in Vereinen erfasst und mit einem kalkulatorischen Bruttolohn bewertet wird. Mitglieder im engeren Vorstand „erhalten“ 43 Euro, im weiteren Vorstand vom Kassierer bis zum Spartenleiter 27 Euro, Kampfrichter und Trainer mit Lizenz 18 Euro, Trainer ohne Lizenz 14 Euro sowie Hilfskräfte 12 Euro.