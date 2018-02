Die Husumer Vereine : Der Wert der Erinnerung

Die Gesellschaft für Husumer Stadtgeschichte leuchtet viele Winkel vergangener Zeiten aus.

07. Februar 2018, 09:00 Uhr

Für fünf Milliarden Euro Umsatz sorgt der Sport in Schleswig-Holstein laut der Studie „Wert des Sports“, die Landessportverband (LSV) und Industrie- und Handelskammer (IHK) aktuell vorgestellt haben. Sie berechnen darin auch den Wert für die Gesellschaft. Die gleiche Rechnung machen die Husumer Nachrichten mit Husumer Vereinen auf – und das nicht nur im Sport. Dabei geht es auch um die Frage, ob sich die Stadt aus Aufgaben zurückzieht, die ihr im Sinne der Für- und Vorsorge eigentlich obliegen. Heute: die Gesellschaft für Husumer Stadtgeschichte.

Jeder Artikel eines Autors, jeder Vortrag eines Referenten ist ein neues Denkmal für Husum und seine Bürger. Die Mitglieder und Freunde der Gesellschaft für Husumer Stadtgeschichte finden bei ihren Recherchen oft spannende Details, die so noch nicht bekannt waren. Also veröffentlichen sie diese, damit sie mehr oder weniger für die Ewigkeit im Bewusstsein der Bevölkerung verankert bleiben.

Ihr gemeinsames Wissen, die vielfältigen Publikationen und das Archiv lassen sich daher ohne weiteres als Gedächtnis der Storm-Stadt bezeichnen. Als die Husumer Nachrichten mit den Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft den Wert ihrer ehrenamtlichen Arbeit bilanzieren wollen, weicht Volker Articus augenzwinkernd auf die inhaltliche Arbeit aus: „Wir bewegen kein Geld, sondern den Geist der Menschen.“

Dass die geistige Arbeit vorherrschend ist, mag ein Artikel von Jürgen Dietrich, dem langjährigen Chronisten der Husumer Nachrichten, zeigen. Er rekonstruierte das Leben von Sophie Jacobsen, die sich für höhere Bildung auch für Mädchen stark machte. 1866 eröffnete sie zur Verwunderung der Bevölkerung ihre Töchterschule, aus der später die Theodor-Storm-Schule erwuchs. Zum Vergleich: Jungen war höhere Bildung bereits seit 1527 in der Gelehrtenschule zugänglich.

Die drei Husumer Bahnhöfe, der Hafen und die Seefahrt oder das Militär – auch aus diesen spannenden Themenfeldern fischen die Heimatforscher unermüdlich oft verblüffende Einzelheiten heraus. Aus all diesen Themen stellt die Gesellschaft alle zwei Jahre eine neue Ausgabe ihrer Schriftenreihe „Beiträge zur Husumer Stadtgeschichte“ zusammen. Redakteur der oftmals mehr als 200 Seiten starken Hefte ist Hanswerner Röhr, Beisitzer im Vorstand. Er produziert sogar selbst die Seiten, baut das Layout und macht somit alles druckreif.

Schon sind wir wieder bei der Frage, wieviel Zeit eigentlich Volker Articus und Hanswerner Röhr in ihr Ehrenamt investieren. Röhr schätzt, dass er etwa zwei Stunden pro Tag mit der Auswahl von Themen, den Kontakten zu Autoren und der Arbeit an den Texten sowie den Vorbereitungen der Vorträge verbringt. Gefühlt arbeitet er werktags das ganze Jahr hindurch, also 230 Tage. Multipliziert mit zwei Stunden täglich kommen 460 Stunden zusammen. Pro Stunde setzten LSV und IHK in ihrer Studie 43 Euro pro Stunde für die Arbeit in engeren Vorständen an. Macht 19.780 Euro „Jahresgehalt“, würde man Hanswerner Röhrs gesellschaftlich und kulturell bedeutende Arbeit bezahlen müssen.

Articus ist heilfroh, Röhr an seiner Seite zu haben. Sein eigener Aufwand, schätzt er, hält sich daher mit einer Stunde pro Tag in Grenzen. Er reagiert vor allem auf Anrufe und E-Mails, hält Kontakte zu Partnern der Gesellschaft oder hilft Ahnenforschern mit Tipps auf die Sprünge. Macht für den Vorsitzenden ein „Gehalt“ von 9890 Euro.

Waren dies alles Rechenspiele, um das Ehrenamt ausnahmsweise in Euro zu bewerten, verzeichnet der Kassenbericht der Gesellschaft für Husumer Stadtgeschichte jährlich real 4000 Euro an Ausgaben, vor allem für die Drucksachen des eingetragenen Vereins.

