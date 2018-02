Von der Druckgrafik zur Zeichnung : „Der Werkmeister-Blick“

Im Interview erklärt Wolfgang Werkmeister, warum er sich nun der Malerei zugewandt hat.

Es gibt nur wenige Grafiker in Norddeutschland, deren Werk so umfassend dokumentiert ist wie das von Wolfgang Werkmeister. 848 Radierungen hat der 77-jährige Hamburger mit Zweitwohnsitz in Nordfriesland im Laufe von fünf Jahrzehnten geschaffen. Doch in den vergangenen drei Jahren dominieren Malerei und Zeichnung sein Werk. Die Galerie Lüth in Halebüll zeigt sowohl Ölbilder als auch Farbstiftzeichnungen und Radierungen des Künstlers. Im Interview spricht Werkmeister über die jugendliche Frische des Malens und unvermeidliche Kalamitäten des alternden Künstlers.

Herr Werkmeister, Sie gehören zweifellos zu den namhaftesten Radierern im Land. Warum diese späte Hinwendung zur Malerei?

(schmunzelt) Das Herz schlägt nicht mehr. Mit 77 Jahren habe ich – mit einem lachenden und einem weinenden Auge – meine Werkstatt aufgegeben, die Radierpresse verkauft. Die Radierung gehörte ja ursprünglich auch gar nicht zu meinem Lebensplan. Ich sah mich als Illustrator und hab’ in jungen Jahren auch als solcher gearbeitet – sogar als Pressezeichner. In gewisser Weise kehre ich heute zu meinen Anfängen zurück. Und anders als Radierungen sind Malereien und Zeichnungen Unikate. Das erfordert ein ganz anderes Arbeiten.

Und birgt auch Gefahren?

Natürlich: Die Schwarz-Weiß-Grafik ist frei von Kitsch. Jetzt kommt Farbe ins Spiel. Das ist immer gefährlich: Aber ich habe ja inzwischen den Werkmeister-Blick. Mit anderen Worten: Ich bin es, der den Bildausschnitt festlegt. Und ich fühle mich schon lange wie ein verhinderter Maler. Mich reizt die Frische und der leichte Strich.

Aber was genau macht den Unterschied?

Maler setzen Fläche gegen Fläche, Grafiker Strich gegen Strich. Und im Grunde bin ich wohl doch ein Flächen-Künstler.

Sie haben mal beklagt, dass sich Druckgrafik – Ihr Lebenswerk – schwer verkaufen lasse. Woran liegt das?

Ich denke, da kommt Einiges zusammen. Tatsächlich wird Grafik in Konvoluten in Auktionshäusern teilweise unter Preis angeboten. Viele Kollegen sind gestorben. Und wenn nicht, machen sie nichts mehr. So wie ich. Das ist immer auch eine Frage der Kraft. Außerdem ist die Nachfrage bei Galerien und Editionen ziemlich erlahmt und Druckgrafik für viele Jüngere ohnehin ein Buch mit sieben Siegeln. Ich höre immer wieder Leute, die sagen: Warum ist das eigentlich so teuer? Ist doch nur ein Druck? Aber das stimmt ja nicht. Auch die Zahl der Sammler ist altersbedingt zurückgegangen. Eutin ist für mich da fast schon so etwas wie ein letzter Versuch . . .

. . . Dort zeigt das Ostholsteinische Museum vom 17. Mai an eine Ausstellung mit dem Titel „Die Kunst der Radierung – 50 Jahre Druckgrafik von Wolfgang Werkmeister“ . . .

. . . Ja, aber das Leuchten der 1960er bis 1990er Jahre ist dahin, der Preisverfall gewaltig. Die Generation, die Grafik schätzte und sammelte, stirbt aus, und die nächste muss nun dafür sorgen, dass aus der Hinterlassenschaft ein kostbares Erinnern wird.

Aber das ist nicht der Grund, warum Sie sich Malerei und Zeichnung zugewendet haben?

Nein, obgleich es sich logisch zu fügen scheint. Ich sag’s mal so: Je sicherer du eine Technik beherrschst, desto weniger kannst du dich überraschen. Aber genau das ist die eigentliche Herausforderung der Kunst. Ich bin ein Realist, ja, aber ich suche nach einer anderen Form der Verdichtung, einer, die meinem Temperament entspricht. Ich komponiere meine Bilder, so dass am Ende etwas Neues entsteht. Aber das Wichtigste ist: Ich bin wahrnehmungsbegeistert und wahrnehmungsverliebt. Und manchmal beides zugleich. Ich freue mich jeden Tag, aus dem Fenster zu schauen und zu spüren, dass ich noch da bin.

Auch mit 77!

Ja, das ist ja gerade das Tolle: Es ist dieselbe Leidenschaft, die mich durchs Leben trägt, wie mit 25 Jahren.







Die Ausstellung ist bis zum 15. März in Halebüll, Altendorfer Straße 21, zu sehen. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 10 bis 18 Uhr.