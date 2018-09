Der Weg des Wolfes auf Eiderstedt

Ministeriumsexperte im Kreis-Umweltausschuss um Deeskalation bemüht: „Wir haben keine Wolfspopulation“

von Carlo Jolly

06. September 2018, 16:41 Uhr

Sie sind Geschwister – und allesamt 2017 nahe Ulfborg an der dänischen Westküste geboren. Im Artenschutzreferat des Kieler Energiewendeministeriums hat man den Wölfen, die in Schleswig-Holstein auftauchen, Namen gegeben: DK932m heißt das Tier, von dem in diesem Sommer drei Schafsrisse auf Eiderstedt nachgewiesen sind.

Nach den Zahlen, die Thomas Gall aus dem Kieler Artenschutzreferat jetzt im Kreis-Umweltausschuss vorstellte, gab es seit Anfang Mai in Nordfriesland einen Anstieg auf 45 potenzielle Wolfsrissfälle: „Es sind in der Regel Schafe, aber auch Kälber“, berichtet Gall. 19 Mal sei ein Wolf als Verursacher bestätigt, zwei Fälle seien nicht auswertbar, einmal sei es ein Hund gewesen – und 23 Fälle bislang noch nicht abgeschlossen. Samt bakteriologischer und virologischer Untersuchung dauere die Bearbeitung meist einen guten Monat, maximal 60 Tage.

Die Fallzahlen in den Nachbarkreisen (siehe Kasten) seien sehr viel niedriger, doch ist DK932m auch in Steinburg und Pinneberg nachgewiesen – und sein Bruder DK924m aus dem selben Rudel im Kreis Segeberg und Pinneberg. Solange auf Eiderstedt kein zweites Tier verifiziert ist, müssen sich die Experten noch nicht mit der Frage eines neuen Rudels beschäftigen. „Wir haben keine Wolfspopulation“, sagt der Artenschutzreferent: „Der Wolf muss sich mindestens ein halbes Jahr in einem bestimmten Gebiet aufhalten.“ Gall ist sehr um Deeskalation bemüht: „Wölfe sind immer noch sehr selten in Deutschland“, ergänzt er.

Marc Timmer (SPD) mutmaßt, der Wolf könne immer auch ein latente Gefahr für Kleinkinder sein. Da relativiert Thomas Gall sofort: In Deutschland sei seit der Rückkehr des Wolfes kein Fall von Menschengefährdung bekannt. Von Wildschweinen dagegen würden immer wieder Menschen sogar getötet. Bereits zu Beginn der Sitzung hatte Ausschussvorsitzender Frank Petersen (CDU) die Stimmungslage unter den nordfriesischen Tierhaltern auf den Punkt gebracht: „Jetzt ist der Wolf hier auf Eiderstedt – und die Betroffenheit ist groß.“

Der Ministeriums-Vertreter erklärt sich die hohe Fallzahl auf Eiderstedt mit den Sonderformen der Tierhaltung dort – zaunlose Beweidung und Deichhaltung. Wobei Matthias Jans (Wählergemeinschaft NF), hier selbst Tierhalter, andere Zahlen mitbrachte. Er zählt insgesamt 50 Ereignisse, die mit dem Wolf zusammenhängen. Er hat 75 Wolfsrisse auf der Liste – und 27 Färsen, die durch die Eider vertrieben worden seien. Bei den niedrigeren amtlichen Zahlen fürchtet Jans Methode: „Da hat man das Gefühl, dass alles nicht so schlimm ist, wie wir Eiderstedter es darstellen.“ Gall erklärt dazu, man könne nur die gemeldeten Fälle untersuchen: „Wenn wir verharmlosen wollten, wäre ich nicht hier.“ Olde Oldsen (SPD) benennt die konkreten Befürchtungen der Deichschafhalter: „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es kein durchziehender Wolf ist.“

Das Ministerium habe bereits mit mehr als 250 000 Euro den Bau von Wolfschutzzäunen unterstützt. Dagegen seien für getötete Tiere bislang landesweit kaum mehr als 34 000 Euro geflossen – rund 180 Euro pro Lamm und gut 300 Euro pro Schaf. Und überhaupt: Schleswig-Holstein gewähre überregional den großzügigsten Ausgleich.