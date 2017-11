Wachwechsel : Der Vorgänger ist jetzt Nachfolger

vergrößern 1 von 1 Foto: Bandixen 1 von 1

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 29.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Alles neu macht der Mai heißt es. Aber so lange kann die SPD nicht warten. Nach der verlorenen Bundestagswahl und dem (zumindest vorläufigen) Rückzug des Vereinsvorsitzenden Matthias Ilgen aus der Politik, brauchen Husums Genossen eine neue Führung (wir berichteten). Und die wurde am Montag in der Gaststätte Kielsburg gewählt. Doch bevor es ans politisch Eingemachte ging, kam – wie jedes Jahr – Grünkohl auf den Tisch und mit der Farbe des Gemüses auch Farbe in die Diskussion. Nach dem Scheitern der schwarz-gelb-grünen Sondierungsgespräche in Berlin wittert die SPD wieder Morgenluft. Zwar sind die Genossen in der Frage, ob man sich ein weiteres Mal mit den Christdemokraten zusammentun sollte, noch immer gespalten. Gleichwohl machte der scheidende Bundestagsabgeordnete in seiner Abschiedsrede umso unmissverständlicher deutlich, dass eine solche Entscheidung für die CDU mit einschneidenden Konsequenzen verbunden wäre. Die Kanzlerin sei „in schweren Nöten“, so Ilgen, und für den Fall, dass es tatsächlich wieder eine große Koalition geben werde, „wird das auf jeden Fall teuer“.

Nach so vielen aktiven Jahren in der Politik – auf kommunaler, aber auch auf Bundesebene – „denkst Du natürlich darüber nach, wie es weitergehen soll“, kam der scheidende Ortsvorsitzende noch einmal auf sein verlorenes Bundestagsmandat zurück. Und obgleich er immer gern politisch gearbeitet habe, sei es jetzt Zeit für etwas anderes, erklärte Ilgen – verbunden mit einem ausdrücklichen Dank an alle, „die mich in dieser Zeit unterstützt haben.“ Froh sei er aber vor allem darüber, dass der Übergang dank der Bereitschaft seines Vorgängers, nun auch seine Nachfolge anzutreten, ohne Holpern über die Bühne gehe.

Und nun? Guten Appetit?

Nein, um die Sitzung nicht unnötig in die Länge zu ziehen, plädierte Ilgens designierter Nachfolger Torsten Schumacher dafür, wenigstens noch einen Teil der Regularien abzuarbeiten, bevor sich die Mägen mit Grünkohl, Kochwurst und Kassler füllen. Und so wurde es dann auch gemacht. Während der Wahlen, die Schumacher ein einstimmiges Ergebnis bescherten, berichtete Versammlungsleiter und Fraktions-Chef Horst Bauer über aktuelle stadtpolitische Themen – unter anderem über die Entwicklung am Dockkoog (wir berichteten). Und natürlich kamen auch die bevorstehenden Kommunalwahlen zur Sprache. Die Kriegskasse sei gut gefüllt, erklärte Bauer und gab sich zuversichtlich, „dass wir nach dem 6. Mai 2018 wieder stärkste Fraktion in der Stadtvertretung sein werden.“ Das sei auch nur recht so, denn die SPD „ist seit vielen Jahren die treibende politische Kraft in Husum“, so der Fraktions-Chef. Die Mitgliederzahlen zögen an, und so werde die Partei keine Probleme haben, die personellen Grundlagen für die kommenden fünf Jahre zu schaffen. Eine Auffassung, der sich Schumacher nur anschließen konnte. „Wir müssen diese Wahl gewinnen“, gab sich der alte, neue Ortsvereinsvorsitzende kämpferisch.

Wie schon beim letzten Workshop für das Parteiprogramm zur Kommunalwahl sprach Bauer auch diesmal Themen an, die die Fraktion zuletzt doch arg beschäftigt hatten. Allen voran der Rückzieher des SSW, „mit dem wir gerade in diesem Punkt lange zusammengegangen sind“, aus der Verpflichtung, dass Wohnungsbauer wenigstens 20 Prozent ihrer Flächen für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen müssten. Damit habe die politische Vertretung der dänischen Minderheit der Stadt sehr geschadet, sagte Bauer und kündigte abermals an, dass „wir das nach der Wahl rückgängig machen werden.“ Aber vieles lasse sich eben auch nur bewegen, wenn man sich mal an die eigene Nase fasse, leitete der Fraktions-Chef zu einem Thema über, das zusehends zum Problem werde. „Müssen wir unsere Kinder eigentlich vor jedem Regentropfen bewahren“, fragte er im Hinblick auf das allmorgendliche Verkehrschaos vor unseren Schulen. Hier gehe es anders als bei der B5 oder der Marschbahn nicht nur um infrastrukturelle Probleme.

„Wir wollen stärkste Fraktion werden“





Er war es schon einmal, und nun ist er es wieder: In seiner Jahreshauptversammlung hat der SPD-Ortsverein Husum Torsten Schumacher zum neuen Vorsitzenden gewählt. Das Votum für den 57-Jährigen, der die SPD auch im Stadtverordnetenkollegium und im Kreistag vertritt, fiel einstimmig aus. Schumacher wird Nachfolger von Matthias Ilgen, der sich nach der Bundestagswahl aus dem aktiven politischen Geschehen zurückgezogen hat.

Sie waren schon einmal Vorsitzender des Ortsvereins. Dann kam Matthias Ilgen. Jetzt beerben Sie ihn. Wie fühlt sich das an?

Na ja, ich bin seinerzeit zurückgetreten, weil ich Probleme mit dem damaligen Fraktionsvorsitzenden hatte. Und natürlich war ich froh, dass Matthias das Amt übernommen und den Ortsverein auch wirklich vorangebracht hat. Durch die Digitalisierung, die ja vor allem auf seiner Initiative beruhte, können wir heute viel schneller miteinander kommunizieren. Natürlich ist es schade, dass er zurückgetreten ist, zumal ich nicht im Mindesten darauf vorbereitet war, dieses Amt noch einmal antreten zu müssen. Baustellen habe ich auch so genug. Und ohne Hilfe – das habe ich meinen Vorstandskollegen von Anfang an gesagt – ohne Hilfe geht es nicht.

Halten Sie Ilgens Schritt für konsequent?

Wie gesagt: Ich halte ihn für bedauerlich, aber auch konsequent. Auf jeden Fall. Es passt nicht zu Matthias, aus allem raus und nur noch Ortsvorsitzender zu sein. Klar, das ging alles recht flott, aber das ist ja letztlich auch nur ein weiteres Beispiel für Konsequenz.

Die SPD steht vor großen Herausforderungen. Zum einen verliert sie die Gunst der Wähler. Zum anderen wollen landesweit, auch hier in Husum, wieder mehr Menschen Parteimitglied werden. Wie geht das zusammen?

Ja, nach der Bundestagswahl haben wir tatsächlich allein hier in Husum sieben Neueintritte, darunter – und das ist besonders erfreulich – auch junge Leute. Bei 150 Mitgliedern ist das ja schon was. Aber eine abschließende Ursachen-Analyse fällt schwer. Sicher, Ortsvereine leiden immer unter bundes- und landespolitischen Entwicklungen. Das zeigen nicht zuletzt Untersuchungen. Dem auf kommunaler Ebene etwas entgegen zu setzen, ist dauerhaft gar nicht zu leisten.

Viele Menschen – auch viele Genossen – glauben, die Partei habe ihren schleichenden Untergang selbst mit eingeleitet, als sie sich zum Steigbügelhalter der Politik von Angela Merkel machte. Was sagen Sie dazu?

Das kann durchaus sein. Und am Wahlabend war ich auch absolut dafür, die Finger von einer neuen schwarz-roten Koalition zu lassen . . .

. . . das heißt, jetzt sind Sie doch dafür?

Also aus Sicht der Ortsvereine sind Neuwahlen nun wirklich keine bessere Lösung.

Warum nicht?

Weil wir das weder personell noch finanziell stemmen können und ja auch noch eine Kommunalwahl vor der Brust haben. Und mal angenommen, es gäbe Neuwahlen, aber das Ergebnis wäre dasselbe. Dann hätten wir am Ende nur viel Geld verbrannt.

Aber könnte die SPD von Neuwahlen nicht auch profitieren?

Ich glaube, knackige Verhandlungen mit der CDU wären vielversprechender. So hätten wir die Möglichkeit, eigene Inhalte wie die Bürgerversicherung oder eine Rentenreform, die Altersarmut verhindert, besser zu platzieren.

Und was können die Ortsvereine tun, um zu verhindern, dass die einstige Volkspartei zu völliger Bedeutungslosigkeit zusammenschrumpelt?

Ich glaube, wir müssen auch unseren Genossen in Berlin und Kiel klarmachen, dass sie von ihrem hohen Ross herunterkommen und sich mal wieder ein bisschen an der Basis umschauen müssen. Für jede Negativ-Meldung aus Berlin und Kiel kriegen wir doch an die Backen. Und durch unverständliche Entscheidungen dort wird an der Basis viel kaputtgemacht.

Sind mit Blick auf künftige Koalitionen auch andere Lösung denkbar? Kenia zum Beispiel? Also Schwarz-Rot-Grün?

Ich persönlich könnte damit leben. Aber ich nehme mal an, dass die Grünen kein Anhängsel einer solchen Koalition sein wollen.

Mit Blick auf künftige Mehrheiten könnte das aber ja durchaus interessant sein?

Sie meinen Rot-Rot-Grün? Sicher, aber dafür müsste sich vor allem bei den Linken noch einiges ändern. Und auf lokaler Ebene finden die ja praktisch gar nicht statt.

Was ist Ihr persönlicher Wunsch für die Kommunalwahl im Mai?

Dass wir stärkste Fraktion werden und damit dafür sorgen, dass Peter Empen Bürgervorsteher bleibt. Und dass wir möglichst viele Mandatsträger bekommen, denn mit vielen Mandatsträgern können wir auch mehr erreichen. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg . . .

. . . oder mit Carl Valentin gesprochen: Politik ist schön, macht aber viel Arbeit.

So könnte man sagen.