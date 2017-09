Sperrung : Der Verkehr fließt zäh – aber er fließt

vergrößern 1 von 1 Foto: Volkert Bandixen 1 von 1

„Die Sanierung dieser Strecke war dringend erforderlich“, sagte gestern Florian Hofmann, als er die Adolf-Brütt-Straße von der Bredstedter Straße bis zur Eisenbahnbrücke nach Fräßarbeiten wieder sperrte. Der Vorarbeiter der ausführenden Straßenbaufirma hofft, heute mit seinen sieben Kollegen die erste Asphaltschicht aufbringen zu können – und morgen die zweite. „Donnerstag und Freitag werden dann Restarbeiten erledigt, so dass ich hoffe, die Straße am Freitagabend wieder freigeben zu können“, erklärt e Hofmann. Laut Auskunft der Einsatzleitstelle in Harrislee und des Polizeireviers Husum gab es zwar wegen der Sperrung zäh fließenden Verkehr, zu Einsätzen sei es aber nicht gekommen, hieß es.

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 05.Sep.2017 | 13:00 Uhr