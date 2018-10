Theater im Husumhus : Der unsichtbare Hase Harvey

Am 23. Oktober bringt das Schleswig-Holsteinische Landestheater die Komödie Mein Freund Harvey von Mary Chase in Husum auf die Bühne.

19. Oktober 2018, 12:30 Uhr

Das Schleswig-Holsteinische Landestheater bringt am Dienstag, 23. Oktober, ab 20 Uhr die Komödie Mein Freund Harvey im Husumhus auf die Bühne. In dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Theaterstück von Mary Chase lebt Elwood P. Dowd mit seinem besten Freund Harvey zusammen, einem 2,10 Meter großer weißer Hasen. Alles könnte sehr harmonisch sein, wäre jener Hase nicht für alle – außer Elwood – unsichtbar. Karten gibt es bei den Husumer Nachrichten am Markt 23, Telefon 04841/89650.