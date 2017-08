Sommerkirche Welt : Der Teufel steckt auch im Internet

vergrößern 1 von 1 Foto: hn 1 von 1

Seit 1977 gibt es die Sommerkirche in Welt. Sie ist nach den Worten von Pastor Thomas Knippenberg aus Garding die älteste kulturkirchliche Veranstaltungsreihe in Deutschland. Auch 2017 gab es wieder eine sehr erfolgreiche Saison, stellten die verantwortlichen Pastoren Inke Thomsen-Krüger und Thomas Knippenberg in ihrer Schlussbilanz fest. Zu insgesamt zwölf Veranstaltungen seien weit über 1000 Leute gekommen, die Kirche sei bis auf zwei Ausnahmen immer bis auf den letzten Platz besetzt gewesen. In ihrer inhaltlichen Bilanz stellten die beiden Pastoren fest, dass sich durchaus so etwas wie ein roter Faden durch alle Veranstaltungen gezogen habe: die Folgen von Globalisierung und digitaler Transformation. Selbst beim Abend über Frankreich nach der Präsidentenwahl habe sich gezeigt, dass der Wahlsieg von Macron auch durch das Internet möglich wurde, und in den Texten über Heimat am Abend mit den Dragseths wurde deutlich, wie die digitale Welt auch den modernen Heimatbegriff verändert habe.

Der Vortrag über Oswald Spenglers einstigen Bestseller „Der Untergang des Abendlandes, der vor 100 Jahren erschienen ist, habe in bedrückender Weise die Aktualität dieses Buches vor Augen geführt. In diesem Kontext von Globalisierung und neuen Bedrohungen habe die Frage, ob christliche Mission nicht ein unmoralisches Angebot sei, durchaus ihre Berechtigung gehabt. Besonders wurde von allen Rednern die Ausstellung mit Werken der Witzworter Künstlerin Linda Hamkens unter der Devise „Der Müll, das Gold und die Kunst“ gewürdigt. Besonders die Goldtöne ihrer Bilder und Plastiken, die alle aus weggeworfenem Verpackungsmaterial entstanden, sorgten für eine ganz besondere Atmosphäre. Auf dem Umweg über die Kunst wurde so auf die Bedrohungen unserer Umwelt aufmerksam gemacht.

Auch der Abschlussvortrag war den Folgen der Information über das Internet gewidmet. Professorin Johanna Haberer ist Inhaberin des einzigen Lehrstuhls für Christliche Publizistik in Deutschland an der Universität Erlangen und gehört zu den führenden christlichen Publizisten unseres Landes. Sie führte eine Reihe von Beispielen für gezielte Desinformationen im Netz an. So solle durch das Internet Vertrauen in die Informationsgesellschaft zerstört werden. Das sei eine ganz bewusste Strategie zur Infragestellung gesellschaftlicher Institutionen und ihrer Glaubwürdigkeit. „Der Diabolus, der Teufel, jagt durch das Netz und wird zur Destabilisierung unserer Werte benutzt“, meinte die Theologin. Es gebe keine „Alternativen Wahrheiten“. Diese Redewendung werde wohl demnächst zum Unwort des Jahres erklärt. Wahrheit bestehe in Treue, Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit. Die Theologin appellierte an Journalisten und Theologen, diesen Weg nicht zu verlassen.

Der Vorsitzende des Welter Kirchengemeinderates, Uwe Franzen, dankte den Pastoren und Henning Röhl, der wieder die meisten Referenten eingeladen und betreut hatte. „Es ist wieder gelungen, die große Welt in das kleine Welt zu bringen“, sagte Franzen. Der Abschlussabend wurde musikalisch vom Tönninger Organisten Christian Hoffmann gestaltet.