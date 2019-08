Ein Hoch auf „Corina“ : Der Sommer ist zurück in Nordfriesland

Nach stürmischen und regnerischen Tagen füllen sich Nordfrieslands Strände wieder mit Badefreunden und Sonnenanbetern.

von hn

22. August 2019, 08:36 Uhr

Nordfriesland | Das vielleicht letzte Sommerhoch des Jahres „Corina“ beschert Nordfriesland wie bhier in St. Peter-Ording endlich wieder volle Strände. In den vergangenen Tagen mit Sturm und Regen hatten viele die Saison fast schon abgehakt. Aber jetzt ist alles wieder so, wie man es von einem Wonnemonat erwarten darf.

Hinein ins Vergnügen

Bestes Strand- und Badewetter und gut gelaunte Gäste. Und das Schönste ist: So soll es mindestens noch bis zum Wochenende bleiben. Na dann nichts wie hinein ins Vergnügen.