Mobilität im ländlichen Raum : Der Rufbus fährt ab August

Kreis-Mitarbeiter erläutern die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes im Viöler Umland – scharfe Kritik kommt allerdings von der Gemeindevertretung.

von shz.de

21. März 2018, 10:00 Uhr

Im August will der Kreis Nordfriesland den Rufbus einführen und somit ein neues Mobilitätskonzept für den ländlichen Raum umsetzen. Wie es rund um Viöl funktionieren könnte, erläuterte eine Abordnung des Kreises gemeinsam mit Torsten Beck vom Planungsbüro „pakora“. Eingeladen waren Gemeindevertreter, Vereinsvorstände und andere Multiplikatoren aus allen Kommunen, die zum Rufbusgebiet „Viöl“ gehören (Ahrenviöl, Ahrenviölfeld, Behrendorf, Bondelum, Haselund, Immenstedt, Löwenstedt, Norstedt, Oster-Ohrstedt, Sollwitt, Wester-Ohrstedt, Viöl). In Kürze soll das Konzept einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Burkhard Jansen (Kreis Nordfriesland) erläuterte, dass sich das Angebot vornehmlich an Dorfbewohner richtet, „die nicht immer auf andere angewiesen sein wollen“. Ältere Menschen also, die sich bisher von Angehörigen oder Nachbarn überall hinfahren lassen müssen. Interessant sei der Rufbus aber auch für Kinder und Jugendliche, die am Nachmittag zum Sport, ins Kino oder Freunde treffen wollen und bisher auf das „Mama-Taxi“ angewiesen sind. Denn ist die gewünschte „soziale Teilhabe“ morgens noch mit dem Schulbus machbar, so fehlt es vielerorts nachmittags und in den Ferien an Alternativen.

Mit Blick auf den Modellraum Eiderstedt führte der dortige Hauptakteur Udo Schwalm aus, wie gut sich der Rufbus rund um Garding binnen eines Jahres etablieren konnte. Beispielhaft erzählte er von Veranstaltungen, zu denen die Menschen selbst bei widrigsten Witterungsverhältnissen immer wieder gerne kommen, seit sie dafür den Rufbus nutzen können.

Um mitfahren zu können, muss der Fahrgast mindestens eine Stunde vor der im Fahrplan angebotenen Fahrt beim Verkehrsunternehmen anrufen und dort mitteilen, an welcher Haltestelle er abgeholt werden möchte, und wo genau er am Zielort aussteigen will. „Der Rufbus fährt nicht wie ein Taxi von Haustür zu Haustür, sondern hält wie ein Linienbus an den ausgeschilderten Haltestellen – aber nur an denen, die der Fahrgast im Telefonat angegeben hat“, machte Torsten Beck deutlich. „Somit ist der Rufbus, für den der Standardtarif zu zahlen ist, in der Regel schneller und flexibler als der Linienbus.“ Als Fahrzeug kommt ein Kleinbus zum Einsatz, der auch Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen mitnehmen kann, sofern dies vorher angegeben wird.

Anschließend sollten die Teilnehmer an einer mit den bisherigen Haltestellen gespickten Landkarte festlegen, wo aus ihrer Sicht eine Verlegung oder Ergänzung sinnvoll erscheint. Aus der Gemeindevertretung Viöl gab es scharfe Kritik. So zeigte sich Armin Grünberg entsetzt darüber, dass keine E-Busse eingesetzt werden sollen, sondern Fahrzeuge mit Dieselantrieb. „Das ist für mich kein ganzheitliches Konzept und ein völlig falscher Ansatz“, sagte er und monierte, dass der Kreis aus Kostengründen darauf verzichten will, die älteren Menschen mit umweltfreundlichen E-Mobilen zu transportieren. Bürgermeister Heinrich Jensen wies zudem darauf hin, dass das Konzept für Viöl „etwas spät“ kommt. Die Gemeinde sei längst dabei, ein E-Mobilitätskonzept zu entwickeln, mit Car-Sharing Angeboten und anderen umweltfreundlichen Alternativen. „Das private Auto wird sicherlich das Rückgrat in der Fläche bleiben“, räumte Beck ein, betonte aber, dass sich das Rufbus-Angebot letztendlich an eine andere Zielgruppe richtet – an die, die nicht mehr oder noch nicht selbst fahren können.

Jetzt werden in den Gemeinden „Kümmerer“ gesucht, die das Rufbus-Angebot bekannter machen und die Leute vor Ort „an die Hand nehmen“ sollen. Eine Herausforderung bestehe unter anderem darin, insbesondere bei den älteren und zumeist bescheiden lebenden Menschen die Hemmschwelle zu überwinden, beim Busunternehmen in der Erwartung anzurufen, dass der Bus „nur für mich“ zu dieser einen Haltestelle kommt.