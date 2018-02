Oldenswort : Der Ruf der Kuckucksuhr

„Kumm du bi anner Lüüts Geld“ ist ein turbulenter Dreiakter um einen einsamen Bauern und zwei wiedergefundene Liebschaften.

von bdk

26. Februar 2018, 15:00 Uhr

Das in unseren Breiten ungewohnte Zeitzeichen einer Kuckucksuhr eröffnete den Dreiakter der Oldensworter Theatergruppe in der Mehrzweckhalle des Dorfes. Es ist für den Bauer Krischan (Dirk Lorenzen) zugleich die traurige Erinnerung an seine verflossene Liebe im Schwarzwald, die ihm die Uhr einst zum Abschied schenkte. Unter dem Geiz des von Kummer und Schmerzen gebeugten Landwirts leidet seine Nichte Elfriede (Marina Hansen), die mit ihm und mit ihrem Sohn Kuddel (Hansi Jahn) unter einem Dach lebt. Der junge Mann verdient seinen Lebensunterhalt als Schwarzbrenner. Regelmäßige Besucherin ist die schrullige Stutenpaula (Thomas Timm), mit Brot und klugen Ratschlägen im Gepäck. Die einfältige Dienstmagd Gesine (Birgit Ipsen) verrichtet alle ihr übertragenen Aufgaben nur widerwillig und beruft sich dabei auf Tipps ihrer Oma.

Eines Tages hat Gesine genug und antwortet einem Baron (Frank Hems) auf dessen Bekanntschaftsanzeige. Der betritt kurz darauf in einem eleganten Anzug und mit dunklen Absichten die Bühne. Er entwendet das Sparbuch der Familie und gibt Gesine beim ersten Rendezvous den Laufpass. Mehrere Geschirrhandtücher sind nötig, um ihre Tränen zu trockenen. Getreu dem Titel des Stückes „Kumm du bi anner Lüüts Geld“ will die bunte Schicksalsgemeinschaft mit einem Stubencafé ihre Finanzlage aufbessern. Vor dem Start der Geschäftsidee wird der Bauer ans andere Ende der Republik zur Kur geschickt. Gesine scheitert an der Aufgabe als Kellnerin, und Stutenpaula übernimmt den Job. Ein Amtmann Thomsen erscheint zunächst als Gast und verlangt später von ihr einen Gewerbeschein. Die betagte Dame mit offenkundigen Gebrechen verbietet sich die Frage unter Hinweis auf ihr Alter. Jetzt schlägt die Stunde von Kuddel, der den vermeintlichen Beamten mit seinem illegalen Schnaps abfüllt. Damit der für immer den Grund seines Besuches vergisst, bringt Elfriede ihn in einem Dirndl-Kleid jodelnd um den letzten Verstand und anschließend zu Bett. Dabei begleitet sie ihr Sohn im Fischerhemd mit einer Ziehharmonika.

Am nächsten Morgen wird klar, dass Thomsen der Vater von Kuddel ist. Elfriede erkennt an seiner Wade eine Tätowierung, die auch ihr Bekannter hatte, mit dem sie vor 25 Jahren eine Nacht verbrachte. Thomsen gesteht, dass sein Besuch nur dem Ziel gedient habe, seine damalige Freundin zu sehen. Das späte Familienglück ist perfekt.

Bauer Krischan kehrt gut erholt und bestens gelaunt von der Kur zurück. An seiner Seite seine frühere Freundin und jetzige Frau Therese (Birte Jahn) in Schwarzwälder Tracht – und ihr Sohn Anton (Gesa Gier), der sich sofort in Gesine verliebt. Der falsche Baron bringt reumütig das Sparbuch zurück.

Bevor sich der letzte Vorhang senkte, dankten die weit über 100 Besucher dem Ensemble mit anhaltendem Applaus. Das Stück stammt aus der Feder von Marina Hansen. Sie hatte die Idee zu ihrem zweiten Schwank, als sie ihren Eltern beim Renovieren der Küche half und dabei eine Kuckucksuhr entdeckte. „Besonderen Wert legte ich nicht nur auf heitere Dialoge, sondern auch auf die Verwendung von plattdeutschen Begriffen und Redewendungen, wie sie früher üblich waren“, sagte sie.

Der Sprecher der Laienspielgruppe, Jörg Bruhn, freute sich über die positive Resonanz des Publikums und dankte seinem Team, mit dem er seit 2016 alljährlich ein neues Stück aufführt. Dazu gehören auch Jutta Schröder als Souffleuse und Maike Bove als Maskenbildnerin. Die Requisiten stammten von Harald Schriever.