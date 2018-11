Serie Mein Schreibtisch & Ich : Der präsidiale Arbeitsplatz des Dichters

Christian Demandt, Sekretär der Storm-Gesellschaft, erzählt über den berühmten Schreibtisch des Dichters – und warum er ihn ans Oval Office erinnert.

von Friederike Reußner

23. November 2018, 14:23 Uhr

Schreibtische: Sie schultern Akten, balancieren Familienfotos oder ertragen Schläge, wenn ihre Besitzer sich ärgern. In unserer Serie beschreiben Nordfriesen ihr Verhältnis zu dem Möbel.

Eigentlich gibt es zum berühmten Schreibtisch Theodor Storms ja genug zu erzählen: Da finden sich die geschnitzten Eulen, mit denen Emil Nolde das berühmte Möbelstück verzierte, da gibt es die dramatische Geschichte, wie Storm an eben diesem Möbelstück den Schimmelreiter beendete – obwohl der Magenkrebs ihm schwer zusetzte.

Christian Demandt, Sekretär der Theodor-Storm-Stiftung, steht vor dem Holztrumm und spricht erst einmal über amerikanische Präsidenten. Die sitzen im weißen Haus nämlich an einem Schreibtisch, der dem Storm-Tisch ziemlich ähnlich ist: 1880 schenkte Queen Victoria den sogenannten Resolute Desk dem damaligen Präsidenten Rutherford B. Hayes. Irgendwann verschwand das Möbelstück im Keller, aus dem es nach Jahrzehnten von Jacky Kennedy befreit wurde, die damit das Oval Office ausstattete. Dass jedenfalls der Präsidententisch und der Dichtertisch aus der gleichen Epoche stammen, springt beim Vergleich sofort ins Auge.

Aber nun endlich zu Letzterem: Den gaben sieben weibliche Storm-Fans beim Flensburger Holzbildhauer und Möbelfabrikanten Heinrich Sauermann in Auftrag. Dort ging damals der junge Emil Hansen aus Nolde in die Lehre, der den Schreibtisch mit den bekannten vier Eulen verzierte.

Dieses Frühwerk Noldes war sicherlich ein gewichtiger Grund dafür, dass der Storm’sche Schreibtisch so berühmt wurde. Bei den Mitgliedern der Storm-Gesellschaft sorgten die Eulen allerdings auch für einige Bauchschmerzen: Als die Storm-Gesellschaft mit den Erben des Dichters in den 1980er Jahren über den Kauf des Möbelstücks verhandelten, erklärten diese selbstbewusst, sie könnten den Schreibtisch ja auch ans Nolde-Museum nach Seebüll verkaufen – dort würde man sicherlich den doppelten Preis zahlen, erzählt Storm-Experte Demandt. In Seebüll war man zur Erleichterung der Storm-Gesellschaft allerdings auch der Meinung, dass der Schreibtisch ins Storm-Haus gehöre – die Storm-Gesellschaft kaufte ihn schließlich für 15 000 DM.

Nun steht er also in der Wasserreihe und irgendwie fällt es nicht ganz leicht, sich angesichts dieses sehr dekorativ anmutenden Möbelstücks in den modernen Museumsräumen vorzustellen, wie sich der Dichter daran abgemüht hat, sein Spätwerk zu vollenden. Besser funktioniert es, wenn Demandt davon erzählt, welche Selbstdisziplin gerade aus den letzten Handschriften Storms herauszulesen ist, wie er das Schreiben als ordnendes Element dem Tod entgegen gesetzt hat. Der polierte Schreibtisch, der passt im Kopf trotzdem nicht ganz zu diesem Bild.