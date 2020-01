Der Plan für den Campingplatz

Über den Entwurf für die Neugestaltung des Freibad-Geländes in Schobüll ist die Politik geteilter Meinung

von Friederike Reußner

15. Januar 2020, 16:44 Uhr

Husum | So sieht er also aus, der Entwurf für die Neugestaltung des Campingplatz-Geländes in Schobüll. Die Neuigkeit, dass dort künftig nur noch ein kleiner „Natur-Pool“ statt eines Freibades geplant ist, hatte in den vergangenen Tagen für Aufregung gesorgt. So kritisierte Isabell Thomas, Wählergemeinschaft Husum und Vorsitzende der Schobüller Vertretung, diese Entscheidung scharf (wir berichteten).

Und was sagen die anderen Fraktionen der Husumer Stadtvertretung zu den Plänen? Christian Czock, Fraktionsvorsitzender der CDU, hält den Entwurf für gelungen: „Wir haben alle gesagt, dass das Gelände in Schobüll überplant werden muss. Jetzt haben wir einen Entwurf – das heißt, dass auch noch etwas verändert werden kann.“ Zum jetzigen Zeitpunkt sei es deshalb zu früh zu sagen, dass einem die Planungen nicht gefallen, findet Czock.

Birgitt Encke, die für die CDU im Lenkungsausschuss an diesem Entwurf mitgearbeitet hat, bedauert es, dass die Husumer Nachrichten nun über das Thema berichtet und es somit öffentlich gemacht haben. Eigentlich sei geplant gewesen, am 30. Januar im Hauptausschuss unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu entscheiden, ob die Idee weiter verfolgt werden soll. Anschließend habe die Bevölkerung in einer Informationsveranstaltung mit einbezogen werden sollen.

Vom Entwurf ist Encke begeistert, sie lobt die naturnahe Planung. „Wir hoffen, dass wir so noch mehr Touristen nach Schobüll bekommen.“ Dass das Freibad verschwindet, hält sie für sinnvoll.

Frank Hofeditz, Fraktionsvorsitzender der Grünen, findet diesen Plan dagegen gar nicht gut: „Anders als beim geplanten Badesee am Dockkoog müsste man beim Natur-Pool in Schobüll recht aufwendig für frisches Wasser sorgen“, glaubt er. Dann könne man doch auch das Freibad behalten, in dessen Erhalt die Stadt in den vergangenen Jahren ja auch ordentlich investiert habe. Grundsätzlich gut findet er, dass es weiterhin einen Campingplatz geben soll. Anders als Birgitt Encke ist er von der bisherigen Informations-Politik nicht sonderlich begeistert: Da nur Vertreter der SPD und der CDU in der zuständigen Lenkungsgruppe sitzen, „hat man die kleineren Fraktionen aus den Planungen herausgehalten“, beklagt Hofeditz, „und nun geht man mit einem vorgefassten Ergebnis in den Hauptausschuss. Das hätte man besser machen können.“

Der Fraktionsvorsitzende der Wählergemeinschaft Husum, Reimer Tonder, erklärt, die WGH werde sich in einer Fraktionssitzung noch näher mit dem Projekt beschäftigen. Er könne aber jetzt schon sagen, dass man einen Wegfall des Bades nicht akzeptieren werde. Er könne sich vorstellen, dass die WGH beantragen werde, die Grundsatzentscheidung über den Entwurf nicht im Hauptausschuss am 30. Januar, sondern später zu fällen.

SPD-Fraktionschef Horst Bauer, der seine Partei in der Lenkungsgruppe vertritt, erklärt, er könne eine gewisse Wehmut angesichts des drohenden Verlustes des Bades durchaus verstehen. Nichtsdestotrotz steht er zu dem Entwurf: „Wir müssen für die ganze Stadt, für die Region, denken. Und die Welt ist nun mal nicht 1965 stehen geblieben. Wir leben im Jahr 2020 – da haben sich die Anforderungen an die touristische Infrastuktur nun mal weiterentwickelt.“