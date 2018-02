Konzerte im Weltnaturerbe : Der Pioniergeist ist geblieben

Die erfolgreiche Reihe „Kultur auf den Halligen“ geht in die zehnte Saison. Seit 2012 finden die Veranstaltungen nur noch auf Langeneß statt.

von shz.de

14. Februar 2018, 18:35 Uhr

„Es ist nicht selbstverständlich, dass man mit einer solchen Schnapsidee tatsächlich Erfolg hat“, sagt Malte Jochimsen. Doch mit dem Musikprojekt „Kultur auf den Halligen“ ist ihm genau das gelungen. In diesem Sommer kann nun der zehnte Geburtstag gefeiert werden.

„Anfangs mussten wir viel improvisieren“, erzählt der Initiator und Hauptorganisator, der nach eigenen Worten selbst ein „leidenschaftlicher Konzertgänger“ ist. In einer „stillen Stunde am Deich“ im Jahr 2009 habe er die Idee gehabt, das Weltnaturerbe Wattenmeer mit musikalischem Kunstgenuss zu verbinden und viele Menschen daran teilhaben zu lassen – die Künstler selbst – und das Publikum gleich mit.

Das Projekt war jahrelang ein „absoluter Geheimtipp“. Anfangs fanden die Musikabende außer auf Langeneß auch auf Hooge statt – doch weil immer mehr und zudem bekanntere Bands auftraten und immer mehr Fans anreisten, reichte die Logistik nicht mehr aus: Seit 2012 finden die Veranstaltungen nur noch auf Langeneß statt. „Dort war unser Feld bestellt: Die schön gelegene Warft mit dem Gasthaus Hilligenley der Familie Karau, das abendliche Grillen und der atemberaubende Blick über das Meer – es stimmte einfach alles und konnte auch erweitert werden“, betont Jochimsen.

Bis 2010 fanden die Konzerte im Gasthaus statt, und erst im Jahr darauf spielte die Musik im angegliederten Schafstall, wo auch bekannte Größen wie Godewind und De Inspringers auftraten. Einen Durchbruch erzielte die Konzertreihe mit dem Ex-Genesis-Sänger Ray Wilson (2012) und Santiano ein Jahr später: „Kultur auf den Halligen“ wurde immer bekannter – auch über die Region hinaus.

Seit nunmehr vier Jahren präsentiert Malte Jochimsen nationale und internationale Acts auf Langeneß und hält für jeden Musikgeschmack diverse Leckerbissen bereit. Jochimsen darf sich auf ein eingespieltes Team verlassen: auf dem Festland, auf der Hallig und zu Wasser. Ein Partner der ersten Stunde ist Heinrich von Holdt mit dem MS „Seeadler“, der die Künstlerinnen und Künstler, die Gäste und das gesamte Equipment von Schlüttsiel nach Langeneß transportiert und auch wieder abholt. Gern springt auch Uwe Petersen mit dem MS „Rungholt“ ein.

Mit dieser Saison wird sich ab Föhr dauerhaft für jede Veranstaltung das „Watten-Taxi“ – mit Sitz in Husum – in Bewegung setzen. Auch von Amrum soll es einen Transfer mit dem MS „Eilun“ von Bandix Tadsen für die Konzerte von Wingenfelder, Truck Stop, Illegal 2001 sowie für einen Tag der beiden Torfrock-Konzerte geben.

Immer noch weht ein Hauch Pioniergeist durch die Veranstaltungen: mit liebenswerter Improvisation hier und da. Originell und viel beachtet ist übrigens auch der „Rucksack-Wagen“: Es handelt sich um einen Traktor mit Anhänger, der die gesamte Ausrüstung vom Schiff zum Schafstall fährt. All dies macht deutlich: „Kultur auf den Halligen“ hat sich seinen Charme und seine Ursprünglichkeit bewahrt.

Bandjubiläen haben Torfrock (40 Jahre), Illegal 2001 (30 Jahre), Lacuna Coil, eine Gothic-Metal-Band (20 Jahre), die ihr einziges Geburtstagskonzert in Deutschland auf Langeneß geben werden. Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Tickets gibt es in den Buchhandlungen Liesegang in Husum und Leu in Niebüll, bei Nah & Frisch in Wanderup, in den Wiking-Tankstellen in Flensburg sowie per Internet (www.sh-tickets.de und www.kulturaufdenhalligen.com). Für die Überfahrt mit den Zubringerschiffen von Föhr und Amrum müssen sich Konzertteilnehmer anmelden, denn die Platzzahl ist begrenzt. Anmeldungen: per Internet (www.wattentaxi.de oder www.eilun.de).

Das diesjährige Programm: Torfrock (10. und 11. Mai), Illegal 2001 (12. Mai), Sarajane (1. Juni), Wingenfelder (2. Juni), Zusatzkonzert Wingenfelder, Support Tim Linde (3. Juni), Watt’n Poeten (6. Juli), El Paniko – die Udo Lindenberg-Show (7. Juli), Poetry-Slam (8. Juli), Terry Hoax (10. August), Lacuna Coil (11. August), Truck Stop (12. August), Jan Plewka & Marco Schmedtje (8. September) und Godewind (9. September).