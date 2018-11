Tönning : „Der Norden fasziniert mich“

Noch bis April 2019 zeigt Wilfried Dunckel im Multimar Wattforum eine Auswahl seiner großformatiger Naturaufnahmen.

Mehr als 20 großformatige Fotos im Foyer des Multimar Wattforums in Tönning vermitteln den Besuchern einen Eindruck vom Lebensraum der dort ausgestellten Exponate. Unter dem Titel „Zuhause im Weltnaturerbe Wattenmeer“ stellt Wilfried Dunckel dort eine Auswahl seiner Aufnahmen aus.

Mit einem geübten Blick für die wechselhafte Atmosphäre des amphibischen Lebensraums vor unserer Haustür und seiner artenreichen Tier- und Pflanzenwelt gelangen dem Oldens worter Fotografen beeindruckende Fotos. So drücke er auf den Auslöser, als eine Küstenseeschwalbe mit einem Fisch im Schnabel über ihn hinweg flog. Dank kurzer Belichtung sind sogar die Augen des Jägers und seiner Beute genau zu erkennen. Einen Einblick ins Seelenleben der Seehunde hielt er fest, indem aus sicherer Entfernung mit einer langen Telebrennweite ein Muttertier fotografierte, das sich ihrem Heuler zärtlich zuwendet. Die See als Naturgewalt dokumentierte er mit sturmgepeitschten Wellen, die sich im Licht einer Straßenlampe an der Mole von Dagebüll brechen. „Dafür bin ich frühmorgens zum Hochwasser dorthin gefahren“, bemerkte der gebürtige Hamburger, der sich bereits in seiner Jugend von dem „rauhen Charme“ der Westküste besonders angezogen fühlte und die Insel- und Halligwelt mit einem Seekajak erkundete.

„Der Norden fasziniert mich immer wieder“, bekennt der selbstständige Handwerksmeister im Ruhestand, der auch Fototouren nach Alaska, in die Arktis, nach Kanada und Schottland sowie in skandinavische Länder unternahm. Von seiner besonderen Vorliebe für die seit 2009 in die Liste des Weltnaturerbes aufgenommene und von Gezeiten geformte Küstenregion zeugen auch die anderen ausgestellten Arbeiten. Sie zeigen als Luftbild mäandernden Priele zwischen Wattflächen in schillernden Farben, weite Strände und Wolkenformationen am Horizont, Impressionen aus der Fischerei, das Wrack eines 1870 auf Süderoogsand gestrandeten Schiffes, leuchtenden Halligflieder im Abendrot, Buhnenreste vor Sylt in einer mit Langzeitbelichtung erzeugten spiegelglatten See und eine Salzweise mit grünem Bewuchs.

Dunckel ist Mitglied im Kunst-Klima Eiderstedt und organisiert alljährliche Fototouren im Bereich der nordfriesischen Außensände, die vom Pellwormer Wattführer Andreas Hellmann geleitet werden. Die verkäuflichen Arbeiten werden noch bis April 2019 im Multimar Wattforum gezeigt. Das ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.