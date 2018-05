Amt Nordsee-Treene : Der Neue heißt Stefan Bohlen

Das Amt Nordsee-Treene hat einen Leitenden Verwaltungsbeamten gefunden und es gibt wieder Wirbel um die Seether Kaserne.

von Patricia Wagner

05. Mai 2018, 12:00 Uhr

„Schön, dass Sie da sind“, sagt Eva-Maria-Kühl und lächelt den jungen Mann an, der zwei Plätze weiter rechts sitzt. „Nun ist es soweit, wir haben endlich einen LVB gefunden.“ Die Vorsteherin des Amtes Nordsee-Treene ist genauso wie der Leitende Verwaltungsbeamte (LVB) Claus Röhe, der Ende Oktober in den Ruhestand geht und für den seit Monaten ein Nachfolger gesucht wird, sichtlich erleichtert. Die Suche gestaltete sich deutlich schwieriger als gedacht. Bereits im Dezember sollte dem Gremium ein neuer LVB vorgestellt werden – doch im letzten Moment zog der Favorit seine Bewerbung aus persönlichen Gründen zurück (wir berichteten).

In der jüngsten Amtsausschuss-Sitzung, die diesmal im Seether Heimatkrog stattfindet, kann Kühl nun offiziell den Röhes Nachfolger präsentieren, der bereits in nicht-öffentlicher Sitzung gewählt wurde. Sein Name ist Stefan Bohlen. Er sei froh, dass er noch einige Zeit Claus Röhe an seiner Seite habe, der ihm die kleinen Feinheiten der Region beibringt, erklärt der 35-Jährige, der am 1. Mai seinen Dienst angetreten hat. Zuletzt hat Bohlen als Stabsbereichsleiter im Kieler Bildungsministerium gearbeitet. Seinen Bachelor hat er im Bereich Public Management absolviert. „Und ganz frisch habe ich auch die Zusage bekommen, dass ich mit meiner Familie nach Mildstedt ziehen kann“, sagt der junge Vater, der noch in Hamburg wohnt. Am meisten freue er sich darauf, mit den Menschen direkt vor Ort – insbesondere mit den Ehrenämtlern – arbeiten zu können, erklärt er auf Anfrage unserer Zeitung. „Ich glaube, dass ich hier ein motiviertes und engagiertes Amt übernehme.“

Die größte Herausforderung? Das sei sicherlich die konsequente Weiterentwicklung der Region und des Breitbandausbaus, antwortet Bohlen. „Und dann kann ich mir vorstellen, dass uns die Kaserne in Seeth noch Kopfzerbrechen bereiten wird“, sagt der neue Kollege nachdenklich. Bohlen spielt damit auf ein Thema an, das Amtsvorsteherin Eva-Maria Kühl auch an diesem Abend in ihrem Bericht anspricht. Stichwort: Konversionsfläche. Nach langem Kampf ist Seeth gerade auf dem besten Wege, die Überplanung des Geländes der ehemaligen Stapelholmer Kaserne voranzutreiben, damit sich dort Gewerbe ansiedeln kann. Ein wichtiger Investor ist bereits gefunden. „Doch nun droht uns eine erneute Hängepartie“, sagt Kühl. „Unsere Verteidigungsministerin denkt darüber nach, die Kaserne wieder für Bundeswehr-Zwecke zu nutzen.“

Ein Raunen durch den Saal, und auch die Miene von Seeths Bürgermeister Peter Dirks hat sich verfinstert. Kühl zufolge habe man kürzlich erfahren, dass in den nächsten Jahren überprüft werden soll, welche Kasernen reaktiviert werden können. Kühl und Röhe sind gerade dabei, einen Brief im Namen des Amtes zu verfassen, in dem Ursula von der Leyen darum gebeten wird, die Bundeswehrliegenschaften „kurzfristig“ zu prüfen. Denn je mehr Zeit ins Land geht, desto eher springen mögliche Investoren wieder ab.

„Den Einfluss, den wir geltend machen können, wollen wir unterstreichen. Die Sache muss mit Nachdruck und zügig geklärt werden“, sagt die Amtsvorsteherin. Auch Ministerpräsident Daniel Günther habe man auf dem Regionaltag in Friedrichstadt auf das Thema angesprochen, fügt Röhe hinzu. „Das können wir nicht einfach so hinnehmen“, sind sich beide einig und erhalten mit einem einstimmigen Votum für ein Verfassen des Briefes Rückendeckung von den Bürgermeistern des Amtsbereichs.