Kuriositäten rund ums ERben : Der Nachlass hat so seine Tücken

Man spricht nur selten darüber, doch jedem Menschen steht sein Ende bevor: Wer in die Welt hinein geboren wurde, der wird sie dereinst auch wieder verlassen müssen. Ob reich oder arm – irgendjemand wird damit automatisch zum Erben. Doch wer von wem etwas erbt und ob er dabei was mit wem und warum teilen muss, führt nicht selten zu jahrelangem Streit. Wer sich beruflich seit vielen Jahren mit dem Thema Erbe befasst, das ist am Nachlassgericht Husum die Rechtspflegerin Simone Bock.

Ihr bislang ungewöhnlichster Fall war der einer über 100 Jahre alten Frau aus dem Kreis Nordfriesland, die jahrzehntelang in einem winzigen Häuschen wohnte und so sparsam war, dass sie sogar statt Toilettenpapier alte Zeitungen nutzte. Sie hätte in Saus und Braus leben können, denn auf verschiedenen Sparbüchern in Hamburg besaß sie ein Barvermögen von rund 400.000 Euro. Doch davon wusste bis wenige Jahre vor ihrem Tod niemand; und nach Angaben der alten Dame hatte sie nur eine einzige entfernte Verwandte. Die allerdings erbte, als sie ausfindig gemacht worden war, nun keineswegs das gesamte Vermögen der Verblichenen.

Das Amtsgericht Husum als zuständiges Nachlassgericht schaltete einen freiberuflich tätigen Nachlasspfleger ein und später sogar einen so genannten Erbenermittler. Und dabei fand man heraus, dass die Verstorbene nicht lediglich eine einzige Nichte hatte, sondern insgesamt rund 80 noch lebende entfernte Verwandte, einige von ihnen sogar in Afrika.

Und noch an einen zweiten Fall kann sich Simone Bock gut erinnern: Nach dem Tod eines Mannes hatte dessen Bruder an Eides Statt versichert, dass sein Bruder keine Kinder und somit keine anderen Erben hätte. Jahre später meldeten sich die „unterschlagenen“ Kinder beim Nachlassgericht und der gesamte Erbfall wurde neu aufgerollt . . .

In Deutschland braucht ein Erbe selbst gar nichts zu unternehmen, denn als naher Verwandter wird man automatisch zum Erben. Im Normalfall innerhalb von sechs Wochen ab Kenntnisnahme vom Tod des Erblassers muss sich der Erbe oder die Erbin entscheiden, ob das Erbe angetreten werden soll. Wie Simone Bock festgestellt hat, kommt es allerdings immer häufiger – inzwischen in fast jedem dritten Fall, der in Husum anhängig ist – dazu, dass ein Erbe ausgeschlagen wird. Nur ein Mal bei mehr als 800 Fällen pro Jahr hat sie erlebt, dass ein Sohn rund 5000 Euro von seiner verstorbenen Mutter nicht annehmen wollte, weil er und seine Mutter schon Jahre zuvor miteinander gebrochen hatten; doch normalerweise wird das Erbe nur dann ausgeschlagen, wenn die hinterlassenen Schulden des oder der Verblichenen höher sind als das, was an Vermögenswerten noch vorhanden ist.

Wer glaubt, bei jedem Todesfall werde automatisch das zuständige Nachlassgericht informiert, der irrt. Aktiv wird das Gericht nur, wenn der spätere Erblasser selbst oder dessen Notar dort ein Testament hinterlegt hat, wenn das örtliche Gericht vom bundesweit zentralen Testamentsregister eingeschaltet wird oder wenn es von vermeintlichen oder tatsächlichen Erben angerufen wird. Lehnt der Erbe ab – dafür werden 30 Euro als Gebühr fällig –, dann schreibt das Gericht etwaige entferntere Verwandte an und schaltet bei komplizierten Fällen einen Nachlasspfleger ein; eventuell sogar einen Erbenermittler, der gegen Erfolgsprovision und auf eigene Kosten nach Verwandten sucht und alle erforderlichen Dokumente zu beschaffen versucht. Lässt sich allerdings kein Erbe ausfindig machen, dann erbt in Deutschland das jeweilige Bundesland. Doch falls sich eines Tages dann noch ein rechtmäßiger Erbe melden sollte, dann muss sogar Vater Staat das bereits angetretene Erbe wieder herausrücken.

Simone Bock rät deshalb ausdrücklich dazu, beizeiten sein Testament zu machen, eigenhändig (nicht per Schreibmaschine oder Personalcomputer) und selbst unterschrieben, via Notar – oder aber zu Lebzeiten Schenkungen vorzunehmen. „Dann merkt man selbst noch, dass sich der Erbe oder die Erbin freut.“