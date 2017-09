Kreis Nordfriesland auf Facebook : Der Kreis gibt sich ein Gesicht

vergrößern 1 von 1 Foto: Slopianka 1 von 1

Mehr als 100 andere Landkreise machen es vor, jetzt zieht der Kreis Nordfriesland nach: Von heute an ist auch er mit einem eigenen Auftritt auf Facebook vertreten. „Unser Ziel ist es, mehr Transparenz in das Handeln der Verwaltung zu bringen“, erklärt Landrat Dieter Harrsen in einer Mitteilung. „Uns fehlt bisher ein leicht zugänglicher, ständig offener Kommunikationskanal zwischen Bürgern und Verwaltung. Mit Facebook wollen wir diese Lücke schließen.“

Da soziale Medien auch Fallstricke bereithalten, beauftragte Harrsen die Pressestelle des Kreises, eine Strategie für eine eigene Facebook-Seite zu erarbeiten. Den letzten Schliff erhielt diese von Brian Zube, dem ersten Social-Media-Manager der Verwaltung. Der 22-Jährige hat im Juni sein beim Kreis absolviertes Studium als Bachelor of Arts / Public Administration beendet. Jetzt hat er in Flensburg ein bildungswissenschaftliches Studium aufgenommen; als Social-Media-Manager wird er großteils via Telearbeit tätig. Seine sechs Zielbereiche: Dienstleistungen der Verwaltung, Kreispolitik und -gremien, der Kreis als Arbeitgeber, Wohn- und Lebensort, Wirtschaftsstandort und Ausflugs- und Urlaubsziel.

Brian Zube ist Teil eines vierköpfigen Redaktionsteams, das die Postings auf der neuen Facebook-Seite arbeitsteilig erstellen wird: Johanna Jürgensen von der Stiftung Nordfriesland wird auf kulturelle Veranstaltungen und Themen hinweisen, Timon Auzinger aus der Personalverwaltung Stellenausschreibungen und neue Inhalte bekanntmachen. Pressesprecher Hans-Martin Slopianka wird Hinweise auf Mitteilungen und Gremiensitzungen beisteuern. Zugearbeitet wird aus den Fachbereichen der Verwaltung.

Landrat Harrsen setzt besondere Hoffnung auf die Möglichkeit, Irrtümern und Fake News auf Facebook schnell und effektiv entgegentreten zu können. „Da hat es in der Vergangenheit einige Vorfälle gegeben, bei denen wir eine eigene Facebook-Seite durchaus vermisst haben“, erinnert er an die jüngsten Auseinandersetzungen um das Klinikum Nordfriesland.