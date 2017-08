Wahlkampf in Nordfriesland : „Der Husumer Wikinger im roten Jackett“: Das Axt-Plakat im Medienspiegel

vergrößern 1 von 1 Foto: Müllerchen 1 von 1

Das Sommerloch mag das seine dazu beigetragen haben, doch eines hat Matthias Ilgen mit seinem Axt-Wahlplakat geschafft: Bundesweit haben sich Journalisten mit ihm beschäftigt. Unsere Zeitung hat zusammengetragen, was man in der deutschen Medienlandschaft über den Axtionismus des 33-Jährigen so denkt.

Besonders hart geht die Abendzeitung München mit Ilgen unter dem Titel „Wahlkampf im niveaufreien Raum“ ins Gericht. Nach einer kurzen Beschreibung des Plakats heißt es dort: „Die aberwitzige Szene wird durch Ilgens Blick abgerundet, der das Niveau-Limbo des Bundestagswahlkampfs perfekt widerspiegelt. Der Husumer Wikinger mit rotem Jackett – dagegen wirkt sogar die Trump-Eiche staatsmännisch.“

Eines könnte den „Axt-Mann“ trösten: Nicht nur auf ihm, sondern auch auf dem Linken-Politiker Niema Movassat hackt der Abendzeitungs-Autor herum: Movassat posiert auf seinem Plakat als Spiderman verkleidet vor einem Spinnennetz und fordert „ein starkes soziales Netz“. Da wird man dann in München gar ausfällig: „Wahlkampf in Deutschland: Von Lobotomierten für Lobotomierte“, schließt der Autor seinen Artikel.

Deutlich seriöser kommt die Rheinische Post daher, die den Grund für das ungewöhnliche Plakat in Ilgens Biografie sucht: „Dass Ilgen kein gewöhnlicher Politiker ist, hat er schon in der Vergangenheit bewiesen“, weiß man bei rp-online, „einen Namen hat er sich als Freiherr von Ilgen gemacht – und zwar als Wrestler in diversen europäischen Wrestling-Veranstaltungen. (. . .) Seitdem er sich seiner politischen Karriere widmet, gilt er als Hulk der SPD.“

Diesen Titel hatte Ilgen einst Spiegel Online verliehen. Dort taucht das Axt-Poster bisher nicht auf, stattdessen setzte sich der Stern in seiner Online-Ausgabe mit dem „besonders eigenwilligen Plakat“ auseinander. Mecker gibt’s auch vom Medien-Nachrichtendienst Meedia, der die Wahlkampfaktion als „total verunfalltes Trump-Plakat“ bewertet: „Zudem verspricht der SPD-Politiker noch ein besseres Europa, kein neues Wett-Rüsten und klare Kante in der Außenpolitik. Wie er das von seinem Wahlkreis an der Nordseeküste aus alles bewerkstelligen will, verrät der Axt-Schwinger dagegen nicht.“

Es ist aber nicht so, dass es in der Presselandschaft gar keine Rückendeckung für Ilgen gibt. Allerdings: Sie kommt von den Sozialdemokraten selbst. Auf der Homepage der SPD-Zeitung Vorwärts liest man: „Plakate mal anders: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Ilgen überrascht mit einem Wahlkampfmotiv, das viele zunächst an einen Fake denken lässt. Die Reaktionen im Netz zeigen: Der Erfolg gibt ihm recht.“

von Friederike Reußner

erstellt am 16.Aug.2017 | 07:00 Uhr