Produktion in den Husumer Silos : Der Herr der Futtermittel-Pressen

Betriebsleiter Torben Knuth sorgt dafür, dass die Produktion in den Husumer Silos von ATR Landhandel (fast) niemals stillsteht.

Man könnte sich bei Heinrich Spoerls „Feuerzangenbowle“ bedienen und fragen: „Wat is eigentlich en Silomeister? Da stelle mehr uns mal janz dumm?“ Torben Knuth – „vorne ohne, hinten mit h“ – stapelt lieber gleich tief: „Ich bin Betriebsleiter“, brüllt der 36-jährige gelernte Elektriker gegen den stampfenden Lärm der Futtermittel-Pressen an. Seine Kollegen bei ATR Landhandel in Husum sind da eilfertiger: „Hier schlägt das Herz der Firma“, sagt der eine, und der andere bezeichnet die vier Pressen als „Schrittmacher des Unternehmens“. Recht haben beide, denn besagte Herzen sind aus Stahl – eingebettet in reichlich Beton.

Mit einem Fahrstuhl, dessen Ausmaße im krassen Widerspruch zu den wuchtigen Baukörpern der Silos stehen, geht es hinauf in den zweiten Stock. Vier Mann auf engstem Raum – nichts für Leute mit Platzangst. Doch die Fahrt dauert nur wenige Sekunden, dann geht es auf verschlungenen Pfaden weiter zum Kontrollzentrum. Abermals Gegensätze: hier Lärm und Staub, dort EDV und ein Wummern, das die Sache mit dem „Herzen“ auf seine Weise unterstreicht. Auf Computer-Bildschirmen sind Daten-Vorgänge und Diagramme zu sehen. Von hier aus wird die Temperatur der Futtermittel sowie deren Mischung, Pressung und Verladung gesteuert.

„In den Medien ist immer von der Digitalisierung 4.0 die Rede“, sagt Michael Otto, der eigens aus Ratzeburg angereist ist. „Was dabei herauskommen soll, machen wir schon seit Jahren“, erläutert Knuths Chef. Tatsächlich geht hier alles vollautomatisch über die Bühne. Wenn überhaupt, findet man Papier in den ATR-Silos nur noch in Form von „Schmierzetteln am Kontrollstand oder als Lieferschein für den Lkw-Fahrer“, sagt Otto. Der Rest läuft von allein – jedenfalls wenn alles glatt und nichts kaputt geht.

Der Auftrag des Kunden mit der speziell auf seinen Wunsch zugeschnittenen Mischung erreicht das Kontrollzentrum elektronisch und durchläuft ein ausgeklügeltes Verfahren, an dessen Ende die punktgenaue Beladung der Lastwagen steht. Dazu muss der Disponent natürlich die jeweilige Beschaffenheit der Komponenten im Auge behalten. Nur so lässt sich exakt jene Menge bestimmen, die am Ende im Kessel landet. „High-tech eben“, sagt Otto wie zur Bestätigung – und das 363 Tage im Jahr, in drei Schichten, rund um die Uhr. „Nur Heiligabend und Silvester ist ab 16 Uhr Ruhe im Karton.“

Knuth hatte schon neun Jahre als Elektriker bei ATR gearbeitet, als sein Chef ihn fragte, ob er das sein Leben lang weitermachen wolle. Nein, dachte Knuth und sattelte um. Dazu wurde zwar keine neue Ausbildung fällig, doch mehr als der Übergang vom Gleich- zum Wechselstrom war es schon. „Früher bestanden 90 Prozent unserer Aufträge aus Standardprodukten. Zehn Prozent waren spezielle Mixturen“, berichtet er. Heute sei das Verhältnis 60 zu 40 – „und zwar umgekehrt“. „Im Grunde hat jedes Rind seine eigene Mischung“, sagt Otto.

Und dank digitaler Technik kann jede dieser Rezepturen bis ins Kleinste zurückverfolgt werden. Das ist auch gut so, denn der eine Landwirt setzt auf „normale Produkte“, während andere gentechnisch veränderte Futtermittel bevorzugen. „Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sich deren Wege nicht kreuzen, alles fein säuberlich auseinander gehalten wird. Und das ist uns bisher noch immer gelungen“, sagen Knuth und Otto.

Ob es so etwas gebe wie ein Supergau-Szenario? Die beiden Männer schauen sich an und lächeln vieldeutig. „Wenn wir hier oder an einem unserer anderen Standorte leer liefen, also nicht mehr nachliefern könnten“, antworten sie. Aber auch das sei bisher noch nicht passiert. Und so rauschen weiter stündlich rund 50 Tonnen Futtermittel – 1000 Sorten aus bis zu 100 Rohkomponenten – durch die Pressen, „die immer schön schwitzen, sich aber nicht verschlucken sollen“, wie Otto zusammenfasst.

Bleibt nur die Frage: Wie schmeckt eigentlich, was am Ende bei alledem herauskommt? Und kann man das essen – wie Hunde- und oder Katzenfutter? Die beiden Männer nicken eifrig. „Schweinefutter kann man essen“, sagt Knuth. „Schweine haben ja einen ähnlichen Magen wie wir.“ Kuhschrot sei dagegen nicht so lecker, gesteht Otto. „Ist eben alles eine Frage des Geschmacks.“