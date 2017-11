Arbeitsmarkt in Nordfriesland: : Der Herbst sorgt für Frühlingsgefühle

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Jörg von Berg

erstellt am 03.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Der Herbst hat den Arbeitsmarkt in Nordfriesland noch einmal richtig in Schwung gebracht: Die zuständige Agentur für Arbeit Flensburg meldete für das Kreisgebiet gestern einen Bestand von 4938 Menschen ohne festen Job. Damit sinkt die Arbeitslosenquote aktuell auf 5,3 Prozent. Im Vormonat lag diese bei 5,5, vor zwölf Monaten noch bei 5,6 Prozent. Von der anhaltend positiven, saisonal durchaus typischen Entwicklung profitierten im Oktober viele Langzeit-Erwerbslose, die in größerer Zahl in Arbeit gebracht werden konnten.

Überdies waren in Nordfriesland zuletzt noch 1.179 freie, sozialversicherungspflichtige Stellen zu besetzen – gut ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor. Der größte Personalbedarf besteht nach wie vor im Gastgewerbe (295), im Gesundheits- und Sozialwesen (178) sowie im Handel (176). Generell gilt: „Die Unternehmen stellen weiteres Personal ein, sind dabei aber in erster Linie auf der Suche nach ausgebildeten Fachkräften“, so Hans-Martin Rump. Der Leiter der Flensburger Agentur freut sich denn auch über die spürbare Herbstbelebung ganz im Norden Schleswig-Holsteins: „Wir können auf die niedrigste Arbeitslosenzahl in einem Oktober seit 20 Jahren blicken“, konstatiert er.

Was die Westküste betrifft, haben daran insbesondere die sieben Sozialzentren im Kreisgebiet einen wesentlichen Anteil. Das Jobcenter Nordfriesland betreut fast 70 Prozent (3.415) aller Arbeitslosen und kann für sein Klientel mit erfreulichen Zahlen aufwarten: Gegenüber dem Vormonat sank die Zahl der Langzeit-Arbeitslosen um 3,6 – gegenüber Oktober 2016 um 5,6 Prozent, während die Agentur für ihren Bereich nur geringfügige Verbesserungen und im Jahresvergleich gar einen leichten Anstieg verzeichnete.

Die Daten für den Kreis Nordfriesland:

> Husum: 2.751 Arbeitslose, Quote 6,9 Prozent (Vormonat 7,1; Vorjahr 7,3)

> Niebüll: 1.246 Arbeitslose, Quote 4,3 Prozent (Vormonat 4,3; Vorjahr 4,3)

> Tönning: 743 Arbeitslose, Quote 6,5 Prozent (Vormonat 6,8; Vorjahr 6,4)

> Westerland: 198 Arbeitslose, Quote 1,7 Prozent (Vormonat 1,6; Vorjahr 2,3)