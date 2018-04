Förderverein löst sich auf : Der Förderverein des Tönninger Krankenhauses ist Geschichte

In seiner letzten Sitzung stimmten die Mitglieder für die Vereinsauflösung.

25. April 2018, 09:00 Uhr

Seit knapp drei Jahrzehnten haben sich die Mitglieder des Fördervereins zum Erhalt des Tönninger Krankenhauses für den Verbleib einer stationären Versorgung in der Eiderstadt eingesetzt. Jetzt haben die 19 Teilnehmer einer Sitzung des Zweckbündnisses einstimmig für dessen Auflösung gestimmt. Nach dem Aus für die Klinik zur Jahreswende 2016/17 auf Entscheidung des Kreistages verfolgte der Verein das Ziel, eine 24-Stunden-Notfallversorgung auf Eiderstedt zu gewährleisten. Auch dieser Service in Form einer durchgehend besetzten Anlaufstelle für medizinische Notfälle konnte nicht realisiert werden. Geblieben ist in Tönning ein medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), in dem Patienten während der Praxiszeiten versorgt werden können, sowie ein ambulantes Therapiezentrum. Außerdem ist dort ein Notfalleinsatzfahrzeug stationiert.

„Dass unsere Vorhaben nicht zu verwirklichen sind, wurde vor rund einem Jahr bei einem Gespräch in der Amtsverwaltung mit Vertretern des Kreises deutlich“, erklärte der langjährige 1. Vorsitzende des Vereins, Hans Jacob Peters, auf Nachfrage. Die von den Entscheidungsträgern genannten Gründe hierfür seien die Kosten und der Ärztemangel gewesen. Bei der darauf folgenden Sitzung des Vereins, im Juni vergangenen Jahres, hätten einige Mitglieder noch einen Funken Hoffnung gehabt und nur eine einfache Mehrheit der Anwesenden für die Auflösung gestimmt (wir berichteten). Laut Satzung sei hierfür jedoch eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich, so Peters. Einvernehmen habe während der Sitzung darüber bestanden, den erwirtschafteten Überschuss von rund 14.000 Euro dem Hospizdienst Eiderstedt zu spenden.