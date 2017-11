50 Jahre Husumer Weihnachtsmarkt : Der Erfinder des Husumer Weihnachtsmarkts

vergrößern 1 von 1 Foto: Herbert Müllerchen 1 von 1

von Stefan Petersen

erstellt am 16.Nov.2017 | 05:45 Uhr

Husum | Bald wird angepunscht: Am Montag, 27. November, öffnet der Husumer Weihnachtsmarkt seine Buden – und das schon zum 50. Mal. Was im Jubiläumsjahr geboten wird, wie es in diesem Jahr um die Sicherheit steht und wie es dazu kam, dass Husum überhaupt einen Weihnachtsmarkt hat, lesen Sie hier.

Fünf Jahrzehnte gibt es jetzt den Husumer Weihnachtsmarkt, und er ist eine Erfolgsgeschichte. 2014 wurde er von der Zeitschrift „Geo“ sogar unter die Top-Ten der Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland eingereiht. Doch die Anfänge waren eher bescheiden: „Mein Bruder und ich hatten gesehen, dass es schon an vielen Orten derartige Märkte gab, nur eben hier nicht“, erinnert sich der Husumer Schausteller Louis Vespermann an das Jahr 1967. Damals habe er noch in Hamburg gewohnt. „Aber die Verbindung war schon da, drei Mal im Jahr waren wir mit dem Karussell meiner Eltern hier auf dem Jahrmarkt und hatten zudem schon viele Freunde und Bekannte in Husum und Schwabstedt.“

Er sei also mit seinem Bruder zum Ordnungsamt gegangen und bei dessen damaligem Leiter, einem Herrn Iversen, vorstellig geworden. „Der war von der Idee eines Weihnachtsmarktes sehr angetan und übernahm die Organisation.“ Was noch keine so aufwändige Arbeit war, denn der erste Husumer Weihnachtsmarkt bestand gerade mal aus zwei Geschäften: „Mein Bruder hat ein Kinderkarussell mitgebracht und ich einen Wagen, an dem gebrannte Mandeln verkauft wurden.“ Dieser Markt hatte seinen Platz auch nicht rund um die Tine wie heute, sondern war an der Nordseite der Kirche aufgebaut. „An der Straße Richtung Altenbegegnungsstätte, da waren damals noch keine Bäume.“ Und er dauerte auch nur eine Woche, nämlich die Woche vor Weihnachten.

Das ging drei Jahre so, 1967, 1968 und 1969. Und die Besucher waren begeistert. „Da hieß es von Iversen: Wir müssen das ausbauen und vergrößern“, erzählt Louis Vespermann. Also habe er mit ein paar anderen Schaustellern gesprochen und die mit ins Boot geholt. „Und weil der Platzbedarf nun größer war, sind wir auf den Marktplatz umgezogen.“ Da hat der Weihnachtsmarkt bekanntlich bis heute seinen Standort. Und hat sich für die Storm-Stadt zu einem Publikumsmagneten entwickelt.

Die Familie Vespermann war immer dabei. Zehn Jahre lang mit dem Kinder- und zwischendurch auch mit einem Pferdekarussell. „Und heute stehen wir dort schon in zweiter Generation mit dem Mandelwagen und einem Schwenkgrill“, erläutert Sohn Dieter Vespermann, der das Geschäft des Vaters weiterführt. Allerdings nicht ganz ohne den Senior: „Ich mag immer noch gerne vor Ort sein und gucken, wie alles läuft“, sagt Louis Vespermann lachend. Der Begründer des Weihnachtsmarktes mag halt nicht von seinem Baby lassen.