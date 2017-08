Bredstedt : Der einsame Teddybär

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Da sitzt er nun, der einsame Teddybär. Irgendjemand hat ihn auf einem Pfahl an der Landesstraße 11, die von Bredstedt in die Reußenköge führt, auf der linken Seite in Höhe des Vereinsgeländes des Spielmannszuges Bredstedt, ausgesetzt. Welcher Spaßvogel das war und welcher Sinn dahintersteckt, ist nicht bekannt. „Wir haben auch schon gerätselt“, sagt Vereins-Chef Michael Klotzke. Wie dem auch sei: Eine witzige Idee sei das allemal, und der fließende Verkehr wird dadurch nicht gestört. Denn: Der Bär fällt kaum auf. Nur wer aufmerksam hinschaut, wird das Stofftier entdecken, das scheinbar putzmunter auf die derzeit reifen Kornfelder schaut.