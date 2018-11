Der doppelte Blockbuster

Jahresprogramm des Museumsverbundes Nordfriesland für 2019 startet mit Retrospektive des Werks von Michael Mattern

Uwe Haupenthal bedient sich eines Begriffs aus der Kinosprache, um deutlich zu machen, wie sehr sich das Jahresprogramm des Museumsverbundes Nordfriesland für 2019 von den vorherigen unterscheidet. „Wir zeigen diesmal gleich zwei Blockbuster“, plaudert dessen Geschäftsführer aus dem Nähkästchen. „Zum einen ist da eine umfassende Retrospektive des Werkes von Michael Mattern, zum anderen eine kulturgeschichtliche Darstellung Husums am Beispiel bedeutender Persönlichkeiten: „Genius Loci“.

Mattern, 1946 in Husum geboren, lebt und arbeitet in Itzehoe und zählt zu den wichtigsten neokonstruktivistischen Künstlern unserer Zeit. Der 72-Jährige war lange in der Druckindustrie tätig und kam – möglicherweise auch deshalb – schon in den 1980er Jahren zu der Erkenntnis, dass Maschinen das Leben des Menschen nachhaltiger beeinflussen als Landschaften und Interieurs.

Indem er Versatzstücke von Maschinen als Schemata nutzte, machte Mattern sie bildwürdig. Motoren und Triebwerke durchziehen sein Œuevre ebenso wie Schneidevorrichtungen oder Mikrochips. Im besten Fall führt die Auseinandersetzung mit seinen Bildern zu einer Reflektion des modernen Zeitgeschehens, wirft die Frage auf, was es eigentlich bedeutet, wenn sich Menschen Techniken bedienen, ohne deren Funktionslogik vollends durchdrungen zu haben. Eine Entwicklung, die sich durch fortschreitende Spezialisierung in der industriellen Produktion und die Digitalisierung noch weiter zuspitzen dürfte. Die Mattern-Retrospektive wird die gesamte Ausstellungsfläche des Nordfriesland-Museums in Anspruch nehmen (10. Februar bis 12. Mai).

Die zweite Hälfte der Ausstellungszeit geht der Frage nach, wie Husum einst zu einer Hochburg der Literatur und der wissenschaftlichen Forschung werden konnte. „Dabei haben wird den Radius schon etwas großzügiger gezogen“, erläutert Haupenthal, „weil Husum in jenen Jahren für viele Orte zwischen Hamburg und dem dänischen Ribe von großer Bedeutung war – und das nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht“. Tatsächlich arbeitete mit Nicolaus Bruhns (1665-1697) einer der wichtigsten Kirchenmusiker seiner Zeit in St. Marien. Ferdinand Tönnies (1855-1936) – der gebürtige Kieler gilt als Begründer der Sozialwissenschaften, – schrieb hier an seinem Hauptwerk „Gemeinschaft und Gesellschaft“. Und Oskar Vogt (1870-1959), zufällig Sohn eines Marien-Pastors und erklärter Gegner der Nationalsozialisten, trug wesentlich zur Entwicklung der Hirnforschung bei. Dass er das Hirn des russischen Revolutionsführers Lenin sezierte, führte ihn später sogar zu besonderen Ehre. In seinem Roman „Lenins Hirn“ setzt ihm der Schriftsteller Tilman Spengler 1991 ein literarisches Denkmal. Dem bereits erwähnten „großzügigen Radius“ ist es zu verdanken, dass auch der Altphilologe Tycho Mommsen (1819-1900) und sein älterer Bruder, der Schriftsteller und einzige nordfriesische Nobelpreisträger, Theodor Mommsen (1817-1903), in dieser Ausstellung zu finden sind, obgleich sie, anders als Theodor Storm (1817-1888), Franziska zu Reventlow (1871-1918) oder Margarete Böhme (1867-1939) nicht aus Husum stammen. Mit ihrem „Tagebuch einer Verlorenen“ gelang Böhme übrigens schon anno 1929 ein Bestseller mit Millionenauflage. Und angesichts des Reformators Hermann Tast (1490-1555) lässt sich erörtern, warum die Reformation in Husum eigentlich so zügig und geräuschlos über die Bühne ging. Eine von vielen Fragen, auf die „Genius Loci“ Antwort geben will (26. Mai bis 19. Januar 2010).

Ein weiterer wichtiger Husumer, Ludwig Nissen (1855-1924), der es in New York vom Tellerwäscher bis zum Millionär schaffte, wird derzeit bereits im Kieler Landeshaus geehrt. 25 Bilder und Skulpturen aus seiner Sammlung sind dort noch bis zum 6. Januar zu sehen. Dass sich Nissen nicht nur auf funkelnde Steine, sondern auch auf die Bildenden Künste verstand, zeigt nicht zuletzt seine Vorliebe für die Gemälde Joseph Bostons (1859-1954). Haupenthal: „Wenn Sie so wollen, war das Nissens amerikanischer Renoir.“