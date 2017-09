Abriss des Husumer Windanlagen-Übungsturms : Der Belker-Spargel ist weg

vergrößern 1 von 2 Foto: Fotos (2): Müllerchen 1 von 2

Eine beeindruckende Begegnung der Giganten konnten zahlreiche Zaungäste auf der Neuen Freiheit am vergangenen Sonnabend erleben. Und am Ende der Begegnung hatte sich das Stadtbild von Husum verändert. Denn zur Silhouette gehörte seit mehr als 20 Jahren neben dem Wasserturm und dem Kirchturm der Marienkirche auch der Trainings-Turm für Windenergieanlagen-Techniker auf dem Gelände des Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerkes (TSBW). Dieser in der Bevölkerung „Belker-Spargel“ – in die Bürgermeister-Amtszeit von Ursula Belker fielen Genehmigung und Bau – genannte Turm ist nun Geschichte.

In einer mehr als zehnstündigen Aktion wurde der 130 Tonnen schwere Turm abgebaut. Um ihn zu bezwingen, mussten zwei riesige Kräne herangeschafft werden. Allein die Vorbereitungen hierfür waren gewaltig, wie Baustellenleiter Christian Wefer von der Firma West erläuterte. „Denn um den gut 230 Tonnen schweren Spezialkran aufstellen zu können, mussten zuerst Bodenerkundungen durchgeführt werden.“ Der zweite Kran brachte immerhin noch 60 Tonnen auf die Waage.

„Der Turm wird in Teilen abgetragen“, erläuterte Wefer die Vorgehensweise. Nachdem der orangefarbene Spezialkran aufgerichtet war, was mehrere Stunden in Anspruch nahm, kamen die Techniker zum Zuge. Sie mussten zunächst die Bolzen entfernen, mit denen die einzelnen Teile des Turms verbunden waren. „Das Maschinengehäuse ist mit rund 100 Bolzen fest verschraubt, die müssen alle gelöst werden“, so Wefer und fügte schmunzelnd hinzu: „Mit einem 13er-Schraubenschlüssel kommt man da nicht weit.“ Tatsächlich haben die Bolzen einen Durchmesser von 60 Millimetern und wiegen gut drei Kilogramm. Nachdem das Maschinengehäuse an den Haken genommen war, löste sich das fast 30 Tonnen schwere „Schiff“ dann Zentimeter um Zentimeter. „Wir haben Glück, dass wir heute so gut wie keinen Wind haben“, stellte Wefer fest. Denn eigentlich sollte diese Aktion schon einige Tage vorher stattgefunden haben. Orkan „Sebastian“ hatte jedoch auch den beabsichtigten Zeitplan völlig durcheinander gewirbelt.

Zu den höchst interessierten Zuschauern gehörte der siebenjährige Levin Claußen aus Husum, der den Bauleiter mit Fragen über Fragen löcherte. Am Ende bekam er einen Bolzen als Erinnerung an diesen Tag geschenkt. Stolz präsentierte der Grundschüler das schwere Stück: „Den Bolzen werde ich mit in die Schule nehmen und allen zeigen“, sagte er. Währenddessen hatten die Techniker das nächste große Turmstück gelöst und zu Boden gelassen. „Dieses Teil wiegt gut 37 Tonnen“, erklärte Wefer. Noch mehr Gewicht brachte das Fußstück auf die Waage. „Mit 53 Tonnen ist es das schwerste Teil.“ Dafür musste sogar der Spezialkran in seiner Höhe um einige Meter verringert werden. Denn: „Je höher der Kran ausgefahren ist, desto geringer ist die Tragkraft.“

Und was geschieht nun mit dem Turm? „Einige Teile werden sowohl in Husum als auch in Lübeck wieder für Übungszwecke eingesetzt“, so die Antwort des Baustellenleiters. Aber nicht mehr auf der Neuen Freiheit: Schon in wenigen Wochen wird hier nichts mehr an den „Belker-Spargel“ erinnern. Der Knick wird wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt.