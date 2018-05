Bredstedt : Der Abriss hat begonnen

Seit gestern beseitigen Bagger die alten Gebäude der Alloheim-Seniorenresidenz in Bredstedt. Der Neubau soll im Herbst 2019 fertig sein.

von shz.de

04. Mai 2018, 09:00 Uhr

Wohnen, betreuen und pflegen in direkter Nähe zu einer Großbaustelle: Vor dieser Herausforderung stehen Bewohner und Mitarbeiter der Alloheim-Seniorenresidenz in Bredstedt. Gestern wurde mit dem Abriss des Gebäudeteils aus dem Jahr 1978 begonnen. Das neue Haus soll im Herbst 2019 bezugsfertig sein (wir berichteten).

Als Einrichtungsleiterin hatte Anka Clausen in den vergangenen Wochen die schwierige Aufgabe, rund 20 Bewohner in das verbleibende Altgebäude umzusiedeln. „Viele wollten trotz der Baustelle auf jeden Fall im Haus bleiben, weil sie sich dort seit Jahren wohlfühlen und persönliche Bindungen in Bredstedt haben. Wir haben deshalb, unter der Mitwirkung der Heimaufsicht, Räume umgerüstet und reaktiviert. Die Zimmer sind zwar kleiner und haben keine Toilette, aber die Bewohner sind bereit, diese Einschränkungen zu akzeptieren, wenn sie nur bleiben können“, berichtet Clausen. Zufrieden über die provisorische Lösung äußerte sich auch der Bewohnerbeirats-Vorsitzende Dirk Matthiesen: „Es ist gut, dass so viele bleiben können, denn es ist ihr Zuhause.“

Einige Mietverhältnisse wurden von Seiten der Bewohner gekündigt. Für sieben weitere stand schließlich doch ein Umzug ins Haus. „Die Gespräche mit den Betroffenen sind insgesamt ruhig und sachlich verlaufen. Drei Bewohner zogen in das Alloheim in Niebüll, zwei wechselten übergangsweise in die häusliche Pflege. Letztlich mussten wir nur vier Personen kündigen, da wir ihnen vor Ort kein Zimmer anbieten konnten und sie das Angebot, nach Niebüll zu gehen, ablehnten“, zählt Clausen auf.

Damit werden während der Bauphase nun 51 Personen weiterhin in der Einrichtung leben. Besondere Ruhezeiten, wie zum Beispiel die Mittagsstunde, seien mit der Baufirma abgesprochen. Ebenso sollen die Beschäftigungsangebote für die Bewohner aufrechterhalten bleiben.

Offiziell über den Neubau benachrichtigt wurden Bewohner und Angehörigen Anfang Februar (wir berichteten). „Wir investieren etwa neun Millionen Euro in den Neubau. Geplant wurde dieser seit der Übernahme der Einrichtung im Jahr 2016. Die Genehmigung des Bauamtes liegt uns jedoch erst seit Mitte Januar vor. Deshalb konnte die Information nicht früher erfolgen“, erläutert Joerg Erwin als Regionalvertreter der in Düsseldorf ansässigen Betreiberfirma. Die zukünftigen Wohnkosten für die neuen Zimmer wurden mit rund 18 Euro (aktuell: 11,20 Euro) pro Tag beziffert. Die Steigerung ergebe sich aus einem mit dem Kreis ausgehandelten Investitionsanteil. Für die Bewohner ändere sich dadurch nichts, da mögliche Differenzen von den Sozialkassen gezahlt werden, hieß es weiter.

Zu Kündigungen von Mitarbeitern werde es nicht kommen. Zeitweise Versetzungen in die Alloheim-Häuser in Niebüll und Leck seien andererseits nicht ausgeschlossen. „Niemand verliert seinen Arbeitsplatz. Wir wären ja suizidal unterwegs, wenn wir uns in diesen Zeiten von bewährtem Personal trennen würden“, erklärte Erwin.

Dennoch haben nach dem negativen NDR-Bericht (wir berichteten) Mitarbeiter gekündigt. Und einige Angehörige (Namen sind der Redaktion bekannt) äußerten unserer Zeitung gegenüber Kritik im Hinblick auf die Pflegequalität im Haus sowie zur Informationspolitik des Trägers.

„Über die Gründe einer Kündigung kann man viel spekulieren. Fest steht, dass der Fernsehbericht die Mitarbeiter und Bewohner geschockt und tief getroffen hat. Denn das Team und die Bewohner fühlten sich öffentlich in den Schmutz gezogen. So etwas bleibt natürlich nicht ohne Folgen“, so Anka Clausen. Gleichwohl räumte sie ein, dass Diskussionen mit Außenstehenden keine Seltenheit seien. „Natürlich unterlaufen auch uns manchmal Fehler, und nicht jeder Tag läuft optimal, denn wir gehen ja mit Menschen um. Aber für die Angehörigen ist das Befinden des Bewohners aus emotionalen wie aus fachlichen Gründen, oft nicht richtig einzuschätzen. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Sinne des Bewohners ist jedoch ein gewisses Maß an Vertrauen notwendig. Ist dies nicht gegeben oder mit Gesprächen zu erreichen, ist es manchmal für alle Beteiligten besser, sich zu trennen“, erklärt sie.