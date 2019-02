Friedrichstadt : Denkmalschutz: Chance statt Bürde

Zu den bereits geschützten Gebäuden und Anlagen in Friedrichstadt kommen durch die Neubewertung mehr als 200 Objekte hinzu.

von Patricia Wagner

14. Februar 2019, 15:49 Uhr

Die Nachricht kam für viele Hauseigentümer in der historischen Altstadt überraschend: In einem Schreiben des Landesamtes für Denkmalpflege Schleswig Holstein wurden sie darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihr Gebäude seit Ende August 2018 unter Denkmalschutz stehe. Nähere Erläuterungen folgten im Anhang. So wurden zum Beispiel die Häuser der Schmiedestraße 3 bis 11 als denkmalgeschützte „Baugruppe“ neu in die Liste der schleswig-holsteinischen Kulturdenkmale aufgenommen. Begründung: Trotz „geringer Überformungen“ handele es sich hier um einen „städtebaulich prägnanten geschlossenen Straßenzug von Handwerker-Wohnhäusern in der Friedrichstädter Hinterstadt“. Kulturdenkmal-Aspekte, die in fünf verschiedenen Kategorien dokumentiert sind und Friedrichstadt in schützenswerte „Sachgesamtheiten“, „Bauliche Anlagen“, „Mehrheit von baulichen Anlagen“, „Teile von baulichen Anlagen“ sowie „Gründenkmale“ unterteilen. Zu den bereits unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden und Anlagen kamen durch die Neubewertung auf Schlag weit über 200 Objekte hinzu.

Wie diese Kategorisierung Friedrichstadts funktioniert, verdeutlichen folgende Beispiele. Unter denkmalgeschützte „Sachgesamtheiten“ fallen beispielsweise die Synagoge samt Judenschule und Rabbinat, aber auch die Arbeitersiedlung am Treenefeld.

„Bauliche Anlagen“ können einzelne Gebäude sein wie die Judenschule (die auch als Ensemble mit Synagoge und Rabbinat geschützt ist), die Brücke über den Fürstenburggraben, das Fünfgiebelhaus oder das Siechenhaus in der Flachsblumenstraße.

Die „Mehrheit von baulichen Anlagen“ schließt unter anderem den Grünen und Steinernen Markt mit umgebender Bebauung ein, seit 2018 aber auch die gesamte Holmertorstraße oder die Schmiedestraße 3 bis 11.

Zu den „Teilen von baulichen Anlagen“ zählen zum Beispiel besonders wertvolle Hausmarken wie die „Friedenstaube mit Zweig“ von 1622 am Binnenhafen.

Als „Gründenkmale“ werden unter anderem die Kirchhöfe der Mennoniten, Remonstranten und Protestanten aufgeführt, aber auch das Stadtfeld oder der Grüne Markt.

Die Gesetzesnovelle, die in den Jahren 2014/15 die Kategorisierung in einfache und besondere Kulturdenkmale abschaffte, habe eine Neubewertung der Kulturdenkmale erforderlich gemacht, erläutert Bastian Müller vom Landesamt für Denkmalpflege in Kiel: „20.000 Objekte mussten zusätzlich in Augenschein genommen werden, um die Denkmalbewertung von Gebäuden und Anlagen in Schleswig-Holstein zu aktualisieren.“ Eine Mammut-Aufgabe, die sich über Jahre hinzog. Dadurch habe man sich erst jetzt bis Friedrichstadt vorarbeiten und die Eigentümer der zusätzlich unter Denkmalschutz gestellten Objekte informieren können.

Um Missverständnissen vorzubeugen, stellt Müller klar: „Es muss nichts rückgebaut und an der Optik verändert werden. Die Objekte stehen so, wie wir sie vorgefunden haben, unter Bestandsschutz.“ Damit ist der Status quo zwar garantiert, jede künftige bauliche Veränderung aber muss sich der Eigentümer von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises NF genehmigen lassen. Das gilt nicht nur für Türen und Fenster, sondern für jeden Eingriff in die vorhandene Optik, wie etwa Änderungswünsche im Hinblick auf Farbgestaltung, Lampen oder Briefkästen.

Zuständig beim Kreis ist Elisabeth Mehwaldt, die keinen starren Kurs fahren will, sondern in jedem Fall das beratende Gespräch sucht. „Natürlich besteht für Kulturdenkmale die Erhaltungspflicht, aber die ist auch immer eine Frage der Zumutbarkeit“, erläutert sie und ist der Ansicht, dass Denkmalschutz von den Hauseigentümern nicht als Bürde verstanden werden dürfe, sondern auch als Chance, Fördergelder und Steuervorteile in Anspruch zu nehmen. Grundsätzlich gehe es um den Bauerhalt: „Verkehrssicherheit und Schutz der Außenhülle müssen gewährleistet sein“, sagt sie, „aber daran ist man als Eigentümer ja selbst interessiert.“ In den meisten Fällen stehe das Innere der Gebäude nicht unter Denkmalschutz, sagt Mehwaldt, die in Friedrichstadt „dank der Ortsgestaltungssatzung“ eine „Luxussituation“ vorgefunden hat: „Da hat die Stadt schon früh den Wert ihrer Bauwerke erkannt“, lobt sie.

Bürgermeisterin Christiane Möller-von Lübcke begrüßt denn auch den erweiterten Denkmalschutz: „Die Kulturdenkmale geben dieser Stadt ihren unverwechselbaren Charakter.“ Der weite, offene Marktplatz, die Grachten und Sichtachsen seien Ausdruck der Harmonie Friedrichstadts. Und die gelte es zu erhalten.