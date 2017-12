Gemeindevertretung : Den Nachwuchs im Fokus

vergrößern 1 von 1 Foto: Schlüter 1 von 1

In seiner letzten Sitzung des Jahres widmete sich der Gemeinderat vor allem den Nachwuchsthemen im Dorf. So hat sich bei den kürzlich erfolgten, landesweiten Wahlen der Kinder- und Jugendvertretungen auch die Zusammensetzung des 2014 erstmals gewählten Löwenstedter Jugendgemeinderats (JGR) geändert. Der bisherige Vorsitzende Jan Reimers und sein Stellvertreter Torge Lorenzen sind ebenso ausgeschieden wie Ines Hansen. Alle drei erhielten als Dank für ihren vielfältigen Einsatz bei diversen dörflichen Aktivitäten Kino-Gutscheine und kleine Leckereien. Wer von den neun Mitgliedern im neu zusammengesetzten JGR künftig den Vorsitz übernehmen wird, soll in Kürze bei der konstituierenden Sitzung entschieden werden.

Viel Bewegung gibt es aktuell beim Thema Kindergarten. „Die Kita platzt aus allen Nähten“, sagte Bürgermeister Holger Jensen und wies auf die mit acht Kindern jetzt schon lange Warteliste für das nächste Kindergartenjahr hin: „Wir warten ab, ob und wie sich diese Zahl bis Februar weiterentwickelt. Dann werden wir eine Entscheidung treffen müssen, wie wir diese Kinder künftig angemessen unterbringen können“, sagte er. Ob es ein Um- oder Anbau wird, ist noch offen. „Irgendetwas muss jedenfalls passieren“, so Jensen.

Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Gemeinde mit Blick auf die personalintensive und dabei sehr qualifizierte Betreuung nun auch nicht mehr umhin kommt, die Kindergartenbeiträge zu erhöhen. Die Kosten für einen Regelgruppenplatz (7 bis 13 Uhr) werden sich von 133 auf 150 Euro erhöhen, Krippenplätze kosten für diesen Zeitraum künftig 280 statt 230 Euro. „Zum Teil wird die Erhöhung durch das Krippengeld kompensiert, das seit Januar vom Land ausgezahlt wird“, sagt der Bürgermeister und hofft, dass dieser Schritt für die Betroffenen zu verkraften sein wird. „In Kürze werden wir dazu auch noch Elterngespräche führen“, kündigte er an.

Gute Neuigkeiten gibt es für den Kunstrasenplatz, der in Löwenstedt realisiert werden soll, sofern das Land Fördermittel in Höhe von 250 000 Euro zusagt, die Aktivregion 50 000 Euro zahlt und der Sportverein durch die Vermarktung des Projektes 50 000 Euro einwerben kann. Der letzte Punkt ist bereits erfüllt: „Da sollen jetzt schon Zusagen in Höhe von 106 000 Euro vorliegen“, freute sich der Bürgermeister und sieht damit auch einen gewissen Spielraum, sollte sich die Realisierung der anderen Finanzierungs-Eckpunkte als schwierig erweisen – wovon aber aktuell niemand ausgeht. „Die Förderanträge sind in der Vorbereitung, der Planungsauftrag ist erteilt“, so Holger Jensen. Auch für die künftige Nutzung des Platzes konnte er bereits einige Kooperationspartner gewinnen. Mit im Boot sind der TSV Goldebek, TSV Drelsdorf-Ahrenshöft-Bohmstedt, SZ Arlewatt, SV Haselund, das evangelische Kindertageswerk Löwenstedt-Haselund, der Verein Löwenstedt Fete und die Grundschule Haselund.



Weitere Themen





Den Antrag der Smovey-Damen, die Beleuchtung in der Straße Allmoor zu verbessern, hat der Gemeinderat positiv beschieden: Dort sollen kurzfristig zwei neue Straßenlaternen installiert werden. Ernst genommen werden soll auch der Hinweis eines Bürgers, dass nicht nur die Straße von Haselund nach Löwenstedt eine Katastrophe ist, sondern sich das Problem noch ein ganzes Stück ins Dorf hineinzieht. Für die Beseitigung der Schlaglöcher und die Reparatur der weggebrochenen Banketten will sich Bürgermeister Jensen etwas einfallen lassen.

Der Haushalt 2018 wurde von den Gemeindevertretern einstimmig beschlossen.