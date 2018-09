Welt-Alzheimertag : „Demenz ist keine Schande“

Zum Welt-Alzheimertag am 21. September gibt es zahlreiche Veranstaltungen in Nordfriesland.

von hn

12. September 2018, 13:32 Uhr

Das Thema Demenz liegt Kreispräsident Heinz Maurus besonders am Herzen: „Schon heute sind rund 3000 Menschen in Nordfriesland an Demenz erkrankt. Wir alle müssen unser Bewusstsein dafür schärfen, dass die Fallzahlen weiter steigen werden. Wie gehen wir mit dieser Tatsache um?“

Erste Antworten liefert die Alzheimer-Gesellschaft Nordfriesland (AGNF), deren Schirmherr Heinz Maurus ist. „Rund um den Welt-Alzheimertag am 21. September finden in ganz Nordfriesland zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Demenz statt“, kündigt AGNF-Vorsitzender Dr. Carsten Thoroe an. Zum Programm gehören Andachten, Gottesdienste, Lesungen, Filmvorführungen, Büchertische, musikalische Veranstaltungen und Vorträge. Sie werden von Partnern auf dem Festland und den Inseln ausgerichtet; ein Schwerpunkt liegt auf den Niebüller Demenztagen, die morgen beginnen. Die AGNF hat alle Angebote in einem Faltblatt gebündelt, das an vielen Stellen im Kreisgebiet ausliegt.

„Ich freue mich sehr über die gute Vernetzung der einzelnen Akteure. Gemeinsam erreichen wir mehr Aufmerksamkeit als allein“, so der Kreispräsident. Eine enge Kooperation sei auch notwendig, weil es dicke Bretter zu bohren gilt: „In Gesprächen in Seniorenheimen und mit betroffenen Familien stellen wir immer wieder fest, dass in Nordfriesland eine geschützte Einrichtung für Demenzerkrankte fehlt“, berichtet Dr. Thoroe. Sie könnte Patienten im fortgeschrittenen Stadium aufnehmen, die etwa dazu neigen, desorientiert umherzuwandern. Da viele Heime knapp an Personal sind, falle es ihnen schwer, jeden Bewohner ständig im Blick zu behalten. „Wir hoffen, dass sich bald ein Träger entschließt, eine solche Einrichtung zu planen“, sagt Thoroe.

Schon seit Jahren engagiert sich die AG NF auch im Kompetenzzentrum Demenz, einem Projekt der Alzheimer-Gesellschaft Schleswig-Holstein, das vom Land gefördert wird. Die Sozialpädagogin Angelika Lies arbeitet beim Kreis Nordfriesland und engagiert sich ehrenamtlich im Vorstand der AGNF. „Wir profitieren sehr von der landesweiten Vernetzung im Kompetenzzentrum. Dort erfuhren wir zum Beispiel von der Existenz mehrerer Wohngruppen für Demenzerkrankte im Raum Rendsburg. So etwas könnte auch in Nordfriesland erfolgreich sein“, ist sie überzeugt.

Aus ihrer Erfahrung mit Erkrankten und deren Familien heraus wirbt sie für einen offenen Umgang mit Demenz: „Die Krankheit ist keine Schande. Je früher man die Diagnose erhält, desto besser können alle Beteiligten sich auf die kommenden Veränderungen einstellen. Auch mit Demenz kann man noch für viele Jahre eine hohe Lebensqualität genießen.“



Das vollständige Programm der Alzheimerwoche ist auf www.alzheimer-nordfriesland.jimdo.com zu finden. Interessenten erreichen die Alzheimer-Gesellschaft NF per E-Mail unter AGNF@gmx.de, ✆ 0163/6306691. Dr. Carsten Thoroe ist erreichbar unter E-Mail: c.thoroe@gmx.de und Telefon 04671/9432810. Ansprechpartnerinnen für regelmäßige Angebote, wie Selbsthilfegruppen und Demenzsprechstunden, sind Angelika Lies, Telefon 0152/56199651, und Gudrun Andresen, Telefon 04671/600730.

Auszüge aus dem Programm der Alzheimer-Woche:





Vorführungen des Films »Small World« mit Gérard Depardieu:19. September, 15:30 Uhr, Bredstedt, TondernTreff29. September, 16 und 20 Uhr, Kinocenter Husum30. September, 16 Uhr, Eck’s Kino, NiebüllBüchertisch:15. September, Niebüll, WochenmarktSzenische Lesung »Die Akte der Auguste D.« von Ulrike Hoffmann:25. September, 19:30 Uhr, Westerland, Alte Dorfkirche St. Niels26. September, 18 Uhr: Mensa der Friedrich-Paulsen-Schule, NiebüllVorträge:13. September, 19:30 Uhr, Westerland, Alte Post: »Medikamente im Alter« von Dr. Ludolf Matthiesen14. September, 15 Uhr, Rathaus Niebüll: »Demenz und Naturerleben« von Anne Brandt, Kompetenzzentrum Demenz20. September, 19:30 Uhr, Westerland, Alte Post: »Thema Demenz« von Anna Jannis, Kompetenzzentrum Demenz