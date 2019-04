Eiderstedt : Demenz: Hilfe und Beratung für Angehörige

Angehörige von Demenzkranken können sich in Eiderstedt an den Fachdienst Gerontopsychiatrie in Garding wenden.

von Ilse Buchwald

23. April 2019, 15:17 Uhr

Garding | Wer einen demenzkranken Angehörigen pflegt, der hat viele Aufgaben zu bewältigen und damit verbunden auch viele Fragen. Schon allein die Krankheit bedeutet eine völlige Änderung des Alltags. Der Betroffene entwickelt seinen eigenen Lebenrhythmus, sein eigenes Tempo und ist vernünftigen Vorschlägen bald nicht mehr zugänglich. Zusätzlich können sich Belastungen wie Nachtaktivität oder aggressives Verhalten einstellen.

In Garding gibt es seit vielen Jahren den gerontopsychiatrischen Fachdienst der St. Christian Diakonie Eiderstedt, der mit seinen Angeboten den Angehörigen zur Seite stehen will. Er ist der einzige auf der Halbinsel.

Neben der Beratung gehören der Betreuungsnachmittag donnerstags von 14.30 bis 17 Uhr im Martje-Flohrs-Haus in Garding sowie der Angehörigenabend jeweils am ersten Montag im Monat von 19.30 bis 21 Uhr ebenfalls im Martje-Flohrs-Haus zum Angebot. Es werden auch einwöchige Schulungen zum Umgang mit Demenzkranken angeboten. Im Herbst findet der nächste Kursus statt.

Viele Jahre hat Wiebke Lühr den Fachdienst geleitet, nun hat sie die Aufgabe an Eva Köller abgegeben. Diese hat etliche Jahre als Krankenschwester im Tönninger Krankenhaus gearbeitet. Weil dort auch immer wieder Demenzkranke eingeliefert wurden, stellte sie sich bald die Frage: „Wie gehe ich eigentlich richtig mit diesen Menschen um?“ „Ich habe dann eine Fortbildung besucht und war überrascht: Die Tipps funktionierten tatsächlich.“ Eva Köller wechselte später zur Sozialstation der Diakonie in Garding und arbeitet hauptberuflich in der ambulanten Pflege. In Rendsburg ließ sie sich zur gerontopsychiatrischen Fachkraft ausbilden und wurde jetzt Nachfolgerin von Wiebke Lühr.

Eva Köller weiß, wie belastend die Situation für pflegende Angehörige Demenzkranker ist. Es ist eine 24-Stunden-Aufgabe. Dazu kommt, dass viele nicht über die Erkrankung von Ehemann oder –frau, Mutter oder Vater sprechen möchten oder in ihrem Bekanntenkreis auf wenig Verständnis stoßen, eben weil viele Menschen sich mit dem Thema nicht auskennen. Eine Gelegenheit, sich einmal die Probleme von der Seele zu reden, ist der Angehörigenabend im Martje-Flohrs-Haus in Garding. Dort treffen sich Menschen, die in der gleichen Lage sind, und tauschen sich aus. Dazu gibt es auch immer Informationen zu einem bestimmten Thema beispielsweise zum Umgang mit herausforderndem Verhalten, zu möglichen Lebensformen für Demenzkranke oder auch zu Betreuung und Patientenverfügung. Gelegentlich wird ein Film gezeigt.

Das nächste Treffen findet am Montag, 6. Mai, ab 19.30 Uhr statt. Dann geht es um „Essen und Demenz“. Denn viele Demenzkranke können nur noch bedingt allein essen, vergessen es oder wollen nicht. „Im Vordergrund bei diesen Treffen stehen aber immer die Sorgen und Nöte des einzelnen“, betonen Wiebke Lühr und Eva Köller.

Außerdem berät Eva Köller Angehörige individuell im Fall des Falles, beispielsweise bei Verdacht auf Demenz, zum richtigen Umgang mit den Betroffenen oder zu Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten. Sie erklärt auch, was Demenz eigentlich ist.

Der Betreuungsnachmittag wird von Anja Schmidt geleitet, die von Ehrenamtlichen unterstützt wird. Er ist als Entlastungsangebot für Angehörige gedacht, die dann für drei Stunden den Erkrankten in Obhut wissen und einmal Zeit für sich haben. Es gibt einen Fahrdienst, dafür werden noch ehrenamtliche Fahrer gesucht.

Eva Köller ist per E-Mail unter e.koeller@diakoniekropp.de oder per Telefon 04862/1881177 zu erreichen.