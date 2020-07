St. Peter-Ording : Deichradweg wird ab Montag saniert: Sperrungen für Fußgänger und Radfahrer

Bis Ende September muss mit Einschränkungen gerechnet werden.

24. Juli 2020, 17:16 Uhr

Jetzt ist es endlich soweit: der beliebte und viel befahrene Deichradweg vom Dünen-Hus auf der Buhne bis hin zur Deichüberfahrt in St. Peter-Böhl wird saniert. Radfahrer und Fußgänger müssen bis einschließlich September mit Einschränkungen rechnen.

Die Sanierung ist in vier Bauabschnitte aufgeteilt: Bei der Aussichtsplattform zwischen Buhne und Ende des niedriger gelegenen Promenadendeiches beginnt der erste Bauabschnitt. Von dort an führt ein zweiter Abschnitt auf 710 Metern bis zur Reiterrampe bei der Überfahrt Süd. Hier schließt sich dann die mit rund 2,3 Kilometernlängste Baustrecke bis zum Böhler Leuchtturm an. Der vierte Bauabschnitt führt auf dem Deich entlang bis zur Böhler Überfahrt.

Sperrungen bis Ende September

Die ersten beiden Bauabschnitte werden von Montag, 27. Juli bis zum 4. September für den Radverkehr voll gesperrt. Als Umleitung darf in diesem Zeitraum der Deichkronenweg genutzt werden. Je nach Baufortschritt wird vorzeitig die Freigabe fertig gestellter Teilstrecken erfolgen.

Der vierte Abschnitt wird voraussichtlich bis zum 25. September gesperrt sein. Dort werden Radfahrer über den Grünstreifen umgeleitet. Fußgänger nutzen dort den Weg beim Spielplatz vor dem Dünenwaldabschnitt und dann weiter hinter den Campingplätzen entlang.

Vorsicht vor kreuzenden Baufahrzeugen

Der Parkplatz Südstrand wird immer erreichbar sein. Mit kreuzenden Baufahrzeugen ist zu rechnen. Die seeseitige Berme am Deichfuß dient dem Baustellenverkehr und ist somit für Fußgänger und Radfahrer gesperrt.

Die Straßen „Schulstraße“ zwischen Ampel Eiderstedter Straße und Touristeninformation und von dort an „Zum Südstrand“ sowie die Straße „Zum Böhler Strand“ werden für den Asphaltlieferverkehr genutzt. Der Parkplatz an „Zum Böhler Strand“ wird Lagerplatz, der am Südstrand dient auch mit zum Abstellen von Baufahrzeugen. Aushänge und Absperrungen regeln zusätzlich den Verkehr.