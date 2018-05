Hallig Langeneß : Deich-Pacht auf Langeneß?

Küstenschützer diskutieren bei der Inspektion über die Verpachtung deichnaher Flächen.

von shz.de

05. Mai 2018, 16:00 Uhr

Bei einem kurzen Stopp während der Überfahrt zur Hallig Langeneß im Rahmen der Frühjahrsdeich- und Warftschau des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) registrieren die Teilnehmer kleinere Schäden am Fließ des Lorendamms. An der erst vor wenigen Jahren fertiggestellten Erhöhung des Bauwerks musste damals zur Stabilisierung des Untergrundes Fließ eingebaut werden. Das scheint durch Sonneneinwirkung bei Niedrigwasser Schaden genommen zu haben. „Hier müssen wir nachbessern“, kündigte Baubetriebsleiter Florian Schröter an.

Im weiteren Verlauf der Sichtung interessierte sich Nordfrieslands stellvertretender Kreispräsident Siegfried Puschmann über mögliche Probleme der Halligbewohner. Für die Gemeinde wurde er von Fiede Nissen informiert, über die Aufgaben des Sielverbandes.

Im Südosten der Hallig diskutierten die Inspektoren über die deichnahen Flächen. Die sind Eigentum des Landes. Man überlegt, diese Abschnitte in Zukunft an angrenzende Landpächter zu verpachten. Im Bereich der Bandixwarft bis zur Schleuse registrierten die Fachleute an einigen Stellen Schäden an der Grasnarbe sowie Auswaschungen. Die Sicherung der Deichfußentwässerung in den Regionaldeichen muss weiterhin sichergestellt werden. Am Warftkörper der Ketelswarft tritt Druckwasser aus. Dort soll eine Drainage für Abhilfe sorgen. Am Ile-Siel überzeugte sich Schröter von der Funktionsfähigkeit der Sieltore, LKN-Vorarbeiter Ark Boysen testete einen Steg im Siel. Letztendlich waren sich die Schauteilnehmer darin einig, dass sich die Warften und Regionaldeiche in einem guten Unterhaltungszustand befinden.